Llega la Semana de la Bicicleta: siete días de actividades, nuevas ciclorrutas y espacios para ciclistas

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad.

Del 22 al 28 de septiembre, Bogotá, mi Ciudad, mi Casa vive la fiesta de la bicicleta más grande de la ciudad, la Semana de la Bicicleta 2025, que este año llega a su edición número 18 con más de 30 actividades gratuitas de carácter cultural, pedagógico en vía, académico, recreativo lúdico y deportivo.

La Semana de la Bicicleta es liderada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), en articulación con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), y para esta versión se sumaron entidades clave como las secretarías de Seguridad y Educación, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV). Además, la construcción de la agenda contó con el aporte de más de 35 organizaciones entre universidades, consejos locales de la bicicleta, colectivos ciudadanos y aliados regionales, lo que refuerza el carácter participativo y diverso de esta celebración.

«La Semana de la Bicicleta demuestra que Bogotá vive una transformación cultural en su manera de moverse. Pedalear no es solo transportarse, es construir una ciudad más saludable, sostenible y cercana. Por eso, este año, avanzamos con proyectos que fortalecen esa visión: entregaremos la primera fase del proyecto Bici Kennedy, que mejorará la seguridad de la niñez en sus trayectos escolares. Además, de nuevos kilómetros de ciclorruta en el suroccidente de Bogotá, que amplía la conectividad y brinda más espacio seguro para quienes pedalean», destacó la Claudia Díaz, secretaría Distrital de Movilidad.

La Semana de la Bicicleta 2025 también resalta la conexión de este medio de transporte con el deporte, la educación, la cultura, la salud, la seguridad y la intermodalidad, haciendo de la bicicleta un aliado estratégico en la movilidad urbana.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) se suma a la Semana de la Bicicleta 2025 con acciones que promueven el respeto y la corresponsabilidad en la movilidad. Desde el enfoque de cultura ciudadana, Bogotá está impulsando intervenciones pedagógicas y artísticas que fortalecen la convivencia entre los actores viales y consolidan la bicicleta como una práctica cultural y sostenible en la ciudad.

«La bicicleta no solo nos mueve físicamente, también nos conecta como sociedad. Cada trayecto en bici es una oportunidad para encontrarnos con las y los demás desde el respeto y la solidaridad. La cultura ciudadana es el puente que hace posible esta transformación, porque no se trata solo de infraestructura sino de cambiar la forma en que vivimos y compartimos la ciudad. Durante esta semana, desarrollaremos espacios de diálogo, recorridos culturales y encuentros en el espacio público que invitan a reflexionar sobre la movilidad activa y el papel de la cultura ciudadana en la construcción de una ciudad más segura y sostenible”, resaltó Santiago Trujillo, secretario Distrital de Cultura.

“La bicicleta es deporte, movilidad, bienestar y, sobre todo, inclusión social. Por eso, en la Semana de la Bicicleta 2025, Bogotá reafirma su compromiso con este símbolo de ciudad. Con 37 puntos permanentes de la Escuela de la Bici, tres activos en Ciclovía —incluido uno nuevo en 2025— y más de 93.000 procesos de enseñanza en lo corrido del año, seguimos impulsando la autonomía y la seguridad de miles de ciudadanos, en especial de mujeres que hoy son el 80 % de quienes han aprendido a montar en su caballito de acero, no hay duda de que la bicicleta une a la ciudad y con nuestra Ciclovía también lo celebramos cada semana”, apuntó Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Desde 2007, la Semana de la Bicicleta 2025 es un evento oficial, reglamentado por el Acuerdo Distrital 668 de 2017, que nació como una iniciativa ciudadana y académica, y se ha convertido en una celebración masiva que integra cultura, pedagogía, recreación y deporte.

Conoce la agenda completa, horarios y lugares de las actividades en la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en www.movilidadbogota.gov.co y únete a esta celebración.