Petro confirmó la muerte del cantante colombiano B- King en México: «Asesinaron nuestra juventud»

–A través de su cuenta en X desde Nueva York donde participa en la Asamblea General de la ONU, el presidente Gustavo Petro reportó la muerte del cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B-King, quien había sido reportado desaparecido el 16 de septiembre en el estado de Sonora, en México, junto con su coequipero Jorge Herrera, o «Regio Clown».

«Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos», precisó el mandatario y añadió:

«Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada «guerra contra las drogas» a la que obligan a la humanidad y a América Latina».

Finalmente señaló: «Más jovenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante».

B-King y su coequipero el DJ Regio Clown fueron encontrados sin vida en el sector de Polanco, en Ciudad de México, según medios locales, según informó la Fiscalía de Sonora en un comunicado.

En el documento, indicó que los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos.

Agregó que los cuerpos fueron ubicados tras una investigación realizada en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

“Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio”, precisó.

Previamente, el Gabinete de Seguridad de México, informó en X que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum diferentes entidades de seguridad y de inteligencia del país emprendieron en coordinación con la Fiscalía las investigaciones relacionadas con la desaparición de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera y Byron Sánchez, quienes lamentablemente fueron hallados sin vida en el Estado de México.

Añadió que las instituciones de seguridad colaboran de manera estrecha para localizar a los responsables y esclarecer este hecho.