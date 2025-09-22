    • Bogotá

    Movilidad en Vía al Llano o Bogotá-Villavicencio hoy lunes 22 de septiembre: Hay pico y placa en este corredor

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Movilidad Vía al Llano Bogotá Villavicencio hoy lunes 22 de septiembre de 2025Foto: Coviandina.

    Hoy lunes 22 de septiembre de 2025, hay alto flujo vehicular en la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio por deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron medida de pico y placa para circular por este corredor nacional y facilitar el paso en la variante con conexión a la antigua Vía al Llano. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos al sur del país!

    Esta situación puede generar represamiento de vehículos que transitan hacia el sur del país y alto tráfico en la avenida Boyacá en el sur de Bogotá.

    Pico y placa en la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio

    Con el fin de facilitar el paso de vehículos en la variante con conexión a la antigua Vía al Llano en el kilómetro 18, tras el deslizamiento que afectó el corredor principal de la Vía Bogotá-Villavicencio, se estableció por parte de las autoridades y el Concesionario Coviandina, medida de pico y placa, en los siguientes horarios:

    Sentido Bogotá – Villavicencio. Habilitado durante 2 horas:

    • 7:00 p. m. a 9:00 p. m.
    • 1:00 a. m. a 3:00 a. m.
    • 7:00 a. m. a 9:00 a. m.
    • 1:00 p. m. a 3:00 p. m.

    Sentido Villavicencio – Bogotá. Habilitado durante 4 horas:

    • 9:00 p. m. a 1:00 a. m.
    • 3:00 a. m. a 7:00 a. m.
    • 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
    • 3:00 p. m. a 7:00 p. m.

    Estos horarios estarán vigentes por un período de 48 horas y podrán modificarse en función de los resultados obtenidos.  Cargas extradimensionadas: Podrán circular únicamente en horario diurno y de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 4959 de 2006 y 3011 de 2025. Las ambulancias tendrán prioridad para el paso por la variante del kilómetro 18+000.

    Así está la movilidad en la ía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy lunes 22 de septiembre de 2025

    Corte 7:58 a. m.

    Actualización: Paso por la variante sentido Bogotá-Villavicencio, aproximadamente hasta la 9:00 a. m. Reducción de carril en el kilómetro 39+600 Oro Perdido. Tráfico bidireccional desde el peaje de Naranjal hasta el sector de Mesa.

    Corte 6:22 a. m.

    Así está la movilidad: VVariante kilómetro 18+300 – kilómetro 19+200, habilitada en sentido Villavicencio-Bogotá hasta las 7:00 a. m. . Tráfico bidireccional por túneles de la nueva calzada. Reducción de carril kilómetro 39+600. Siga las recomendaciones de la autoridad de tránsito. Tiempo seco.

    Corte 5:25 a. m.

    Variante kilómetro 18+300 – kilómetro 19+200, habilitada en sentido Villavicencio-Bogotá hasta las 7:00 a. m. Tráfico bidireccional por túneles de la nueva calzada. Reducción de carril kilómetro 39+600. Siga las recomendaciones de la autoridad de tránsito. Tiempo seco.

    Corte 4:08 a. m.

    Es lunes y así está la movilidad: Variante kilómetro 18+300 – kilómetro 19+200, habilitada en sentido Villavicencio-Bogotá hasta las 7:00 a. m. Tráfico bidireccional por túneles de la nueva calzada. Reducción de carril kilómetro 39+600.

    Giovanni Alarcón M.
