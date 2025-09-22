Movilidad en Vía al Llano o Bogotá-Villavicencio hoy lunes 22 de septiembre: Hay pico y placa en este corredor

Foto: Coviandina.

Hoy lunes 22 de septiembre de 2025, hay alto flujo vehicular en la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio por deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron medida de pico y placa para circular por este corredor nacional y facilitar el paso en la variante con conexión a la antigua Vía al Llano. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos al sur del país!

Esta situación puede generar represamiento de vehículos que transitan hacia el sur del país y alto tráfico en la avenida Boyacá en el sur de Bogotá.

Pico y placa en la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio

Con el fin de facilitar el paso de vehículos en la variante con conexión a la antigua Vía al Llano en el kilómetro 18, tras el deslizamiento que afectó el corredor principal de la Vía Bogotá-Villavicencio, se estableció por parte de las autoridades y el Concesionario Coviandina, medida de pico y placa, en los siguientes horarios:

Sentido Bogotá – Villavicencio. Habilitado durante 2 horas:

7:00 p. m. a 9:00 p. m.

1:00 a. m. a 3:00 a. m.

7:00 a. m. a 9:00 a. m.

1:00 p. m. a 3:00 p. m.

Sentido Villavicencio – Bogotá. Habilitado durante 4 horas:

9:00 p. m. a 1:00 a. m.

3:00 a. m. a 7:00 a. m.

9:00 a. m. a 1:00 p. m.

3:00 p. m. a 7:00 p. m.

Estos horarios estarán vigentes por un período de 48 horas y podrán modificarse en función de los resultados obtenidos. Cargas extradimensionadas: Podrán circular únicamente en horario diurno y de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 4959 de 2006 y 3011 de 2025. Las ambulancias tendrán prioridad para el paso por la variante del kilómetro 18+000.

Así está la movilidad en la ía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy lunes 22 de septiembre de 2025

Corte 7:58 a. m.

Actualización: Paso por la variante sentido Bogotá-Villavicencio, aproximadamente hasta la 9:00 a. m. Reducción de carril en el kilómetro 39+600 Oro Perdido. Tráfico bidireccional desde el peaje de Naranjal hasta el sector de Mesa.

Corte 6:22 a. m.

Así está la movilidad: VVariante kilómetro 18+300 – kilómetro 19+200, habilitada en sentido Villavicencio-Bogotá hasta las 7:00 a. m. . Tráfico bidireccional por túneles de la nueva calzada. Reducción de carril kilómetro 39+600. Siga las recomendaciones de la autoridad de tránsito. Tiempo seco.

Corte 5:25 a. m.

Variante kilómetro 18+300 – kilómetro 19+200, habilitada en sentido Villavicencio-Bogotá hasta las 7:00 a. m. Tráfico bidireccional por túneles de la nueva calzada. Reducción de carril kilómetro 39+600. Siga las recomendaciones de la autoridad de tránsito. Tiempo seco.

Corte 4:08 a. m.

Es lunes y así está la movilidad: Variante kilómetro 18+300 – kilómetro 19+200, habilitada en sentido Villavicencio-Bogotá hasta las 7:00 a. m. Tráfico bidireccional por túneles de la nueva calzada. Reducción de carril kilómetro 39+600.