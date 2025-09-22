Trabajo sí hay en Bogotá: 250 vacantes para call center este lunes 22 y martes 23 de septiembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 250 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ para asesores call center. Este lunes 22 y martes 23 de septiembre de 2025, hay dos Ferias de Empleo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, de las cuales una es presencial en la zona Industrial de Puente Aranda y otra con postulación virtual. Actualiza tu hoja de vida ¡Conoce los detalles aquí y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ en la zona Industrial de Puente Aranda de Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá alianza con la empresa Contacto Solutions, realizará este lunes 22 de septiembre 2025 una convocatoria que incluye 100 cargos para asesores de call center con y sin experiencia laboral. La jornada se llevará a cabo en en barrio Industrial Centenario en carrera 42 Bis # 13-90, site 3, entre las 9:00 a. m. y las 1:00 p. m.

Detalles de las vacantes:

Tipo de contrato: Término indefinido.

Nivel educativo: Bachiller.

Beneficios: Convenio con universidades, gimnasio interno, salón de belleza, zona gamer, mesas de pin pon / billar, plan de ascensos después del 3 mes, descuentos en cadenas de restaurantes, descuentos en almacenes de ropa, descuento en BodyTech, entre otros.

Confirma tu asistencia a esta convocatoria ingresando al formulario habilitado por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, haciendo clic aquí.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ con postulación virtual en Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá alianza con la empresa BRM, realizará este martes 23 de septiembre 2025 de 10:00 a. m. a 1:00 p. m., una convocatoria virtual que incluye 150 cargos para asesores y agentes de call center con y sin experiencia laboral.

Detalles de las vacantes:

Nivel educativo: Bachiller.

Con postulación virtual.

Confirma tu asistencia a esta convocatoria ingresando al formulario habilitado por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, haciendo clic aquí.

Una vez registrado, recibirás enlace de conexión para la postulación virtual.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales