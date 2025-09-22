Nuevo conflicto militar a la vista: Trump exige devolver la mayor base aérea de EE.UU en Afganistán; «La queremos de vuelta y la queremos de inmediato»

–El presidente Donald Trump exigió al Gobierno de Afganistán que devuelva «de inmediato» la base aérea de Bagram, amenazando con una dura respuesta en caso contrario. «Estamos hablando ahora con Afganistán. La queremos de vuelta y la queremos pronto. De inmediato. Y si no lo hacen, descubrirán lo que haré», expresó el presidente estadounidense al respecto de la base aérea de Bagram, que anteriormente fue la mayor base militar estadounidense en el país asiático.

Unas horas antes, el mandatario amenazó a Kabul: «Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, los Estados Unidos de América, ¡¡¡Van a suceder cosas malas!!!», escribió en su cuenta en Truth Social.

El día antes, Trump reveló que mantiene conversaciones con las autoridades de Afganistán para recuperar la base y aseveró que «nunca se tendría que haber renunciado» al control de las instalaciones. «Fue el día más vergonzoso en la historia de nuestro país», manifestó. «Yo estaba por marcharme de Afganistán, fui yo el que redujo los soldados a 5.000, pero íbamos a quedarnos en Bagram», precisó. «Es una de las pistas de aterrizaje más potentes que jamás se construyeron en términos de peso, longitud y carga», destacó.

En ese sentido, Trump atacó a la anterior gestión de Joe Biden, manifestando que «no había razón» para marcharse. «La abandonamos por nada», continuó, subrayando que el exmandatario demócrata «no sabía lo que hacía».

Trump, anunció su intención de recuperar la base aérea de Bagram en Afganistán, 4 años después de que las tropas norteamericanas abandonaran el país de manera caótica. Entre 2001 y 2021, este aeródromo fue la mayor base de la coalición internacional liderada por Estados Unidos en el país.

Las declaraciones del mandatario devolvieron al país al centro del debate, provocaron reacciones internacionales y suscitaron análisis sobre la viabilidad de un eventual regreso.

Trump expuso sus intenciones durante una rueda de prensa con el primer ministro británico, Keir Starmer, este jueves. «Conservaremos Bagram, la gran base aérea […]. Por cierto, estamos tratando de recuperarla», dijo.

El mandatario argumentó su idea por la cercanía de la base a instalaciones nucleares chinas. «Una de las razones por las que queremos la base es que, como saben, está a una hora de donde China fabrica sus armas nucleares», indicó.

Al día siguiente, Trump afirmó estar en contacto con las autoridades afganas para un eventual retorno. Sin embargo, este sábado advirtió a los talibanes de posibles consecuencias si Washington no recupera la base.

«Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, los Estados Unidos de América, ¡¡¡van a suceder cosas malas!!!», escribió en su cuenta en Truth Social.

Expertos dudan de la viabilidad de un retorno por la vía militar. Un oficial estadounidense declaró a Reuters que esta iniciativa podría requerir el despliegue de aproximadamente 10.000 efectivos y modernos sistemas de defensa antiaérea. Señaló que, por ahora, no existen planes serios para tomar la base, pero enfatizó que sería una «operación de gran envergadura».

Agregó que, incluso si las fuerzas estadounidenses lograran controlar la base, sería necesario un enorme esfuerzo para limpiar y asegurar el perímetro y evitar que se utilice para lanzar ataques con cohetes contra las tropas en el interior. «No veo cómo esto podría ocurrir de manera realista», concluyó.

«No creo que haya una ventaja militar particular en estar allí», dijo otro funcionario militar a Reuters. «Los riesgos superan a las ventajas», añadió.

El Talibán responde

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Afganistán consideró inaceptable la iniciativa y recordó el Acuerdo de Doha sobre la retirada de las tropas estadounidenses, firmado en el 2020 por el propio Trump con los talibanes.

«La presencia militar no ha sido aceptada por los afganos a lo largo de su historia, y esta posibilidad fue completamente descartada durante las conversaciones y el acuerdo de Doha, aunque se han abierto puertas para otros tipos de interacción», escribió en X el portavoz del Ministerio, Zakir Jalaly.

China también reaccionó a la propuesta de Trump de utilizar la base por su cercanía a instalaciones nucleares del gigante asiático.

«China respeta la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Afganistán. El futuro de Afganistán debe estar en manos del pueblo afgano», declaró este viernes el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian.

«Permítanme subrayar que avivar tensiones y confrontaciones en la región no contará con apoyo. Esperamos que todas las partes desempeñen un papel constructivo para la paz y la estabilidad regional», añadió. (Información DW).