Trump rechaza carta de Nicolás Maduro con invitación al diálogo: «Está plagada de mentiras»

–La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó este lunes que el Gobierno de EE.UU. había recibido y leído la carta que Nicolás Maduro, le enviara a inicios de septiembre al presidente Donald Trump, y que rechazó de plano su contenido, al considerar que contiene «muchas mentiras».

«Hemos visto esta carta. Francamente creo que hubo muchas mentiras que fueron repetidas por Maduro en esa carta y la posición de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado», precisó la portavoz del ejecutivo estadounidense.

«Vemos al ‘régimen’ de Maduro como ilegítimo y el presidente [Donald Trump] ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos y cada uno de los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas mortales del ‘régimen’ venezolano a EE.UU.», agregó la funcionaria al ser preguntada por la prensa sobre el tema.

Trump evitó decir un día antes si había recibido la carta de Maduro con la invitación a negociar y simplemente dijo: «Ya veremos qué pasa con Venezuela».

El pasado 21 de septiembre, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, divulgó el contenido de la misiva en su canal de Telegram. En el texto, el dignatario suramericano señaló que «en las últimas semanas han tomado el protagonismo los señalamientos absolutamente falsos sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela». Alegó asimismo que se trata del «peor de los ‘fake news'» propalado contra Venezuela «para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente».

Maduro acompañó su escrito de lo que calificó como «datos contundentes de la producción de drogas y el narcotráfico en Sudamérica, que demuestran de manera contundente, en base a hechos reales, que Venezuela es un territorio libre de producción de drogas y país no relevante en el ámbito de los narcóticos, gracias al inmenso esfuerzo hecho durante años por nuestras fuerzas policiales y militares».

Al cierre, invitó a Trump a «derrotar» conjuntamente las narrativas falsas que «llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica», y añadió que Caracas está abierta a un diálogo «directo» y «franco» con Richard Grenell, enviado de Washington para misiones especiales.

La oposición de Venezuela se pronuncia

Por su parte, el líder opositor Edmundo González Urrutia -asilado en España desde septiembre del año pasado- consideró que el despliegue militar de EE.UU en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, «constituye una medida necesaria para el desmantelamiento de la estructura» que, considera, «aún se erige como único obstáculo para el restablecimiento de la soberanía popular» en la nación petrolera.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reclama la victoria de González Urrutia -el candidato presentado por esa coalición de la oposición mayoritaria- en los comicios de julio de 2024 y rechaza, en cambio, el triunfo de Maduro, proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por rectores afines al chavismo. (Información RT y DW).