Arrancó la 80.ª Asamblea General de la ONU

–(Foto intervención de Trump). El 80.º período de sesiones de la Asamblea General comenzó este 23 de septiembre en la sede de la ONU en Nueva York. El evento, que reúne anualmente a más de 190 líderes mundiales, se ha convertido en una plataforma para la toma de numerosas decisiones desde 1945. «Debemos elegir la justicia climática», enfatizó el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres en su intervención en la Asamblea General, a la cual se dirigió en español.

Guterres advirtió que aunque la crisis climática se está acelerando, las soluciones también lo están haciendo. Para el titular de la ONU, el futuro de la energía limpia ya no es «una promesa lejana».

«Ya está aquí. Ningún gobierno, industria o interés especial puede detenerlo. Pero algunos lo están intentando, perjudicando a las economías, imponiendo precios más altos y desperdiciando una oportunidad histórica», lamentó.

«Seamos claros:

La cooperación internacional no es ingenuidad. Es pragmatismo sensato. En un mundo en el que las amenazas traspasan fronteras, el aislamiento es una ilusión. Ningún país puede detener una pandemia por sí solo. Ningún ejército puede detener el aumento de las temperaturas. Ningún algoritmo puede reconstruir la confianza una vez que se ha perdido. Se trata de pruebas de resistencia a escala mundial: de nuestros sistemas, nuestra solidaridad y nuestra determinación.

Estoy convencido:

Podemos superar estas pruebas. Y debemos hacerlo. Porque la gente de todo el mundo exige algo mejor. Les debemos un sistema digno de su confianza y un futuro digno de sus sueños. Por lo tanto, debemos tomar una decisión, una decisión activa. Reafirmar la importancia del derecho internacional. Reafirmar la importancia del multilateralismo. Reforzar la justicia y los derechos humanos».

Tras la intervención de António Guterres, la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, y el presidente de Brasil, Ignazio Lula da Silva, hicieran una defensa de las Naciones Unidas, su colega de Estados Unidos, Donald Trump, se ha quejado de la ONU y se ha autoproclamado el salvador de millones de personas.

La ONU no funciona, la escalera mecánica no funciona, el telepromter no funciona y la ONU no me ayuda a acabar las guerras, dijo Trump, quien explicó que él estuvo en ese podido hace seis años y dejo el mundo en paz y prosperidad, para después caer en el caos cuando se marchó de la presidencia, pero ahora, gracias a él, ha conseguido en siete meses terminar siete guerras sin la ayuda de la ONU.

"El teleprompter no funciona. Quién lo esté operando está en problemas"@POTUS , presidente de Estados Unidos#UNGA pic.twitter.com/Q500lQMncf — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 23, 2025

Trump, además, recordó con agravio que la ONU no le aceptó materiales, como mármol, cuando él los ofreció para la remodelación del edificio.

Según el presidente de Brasil, históricamente el encargado de iniciar el Debate General, la comunidad internacional debe revisar sus prioridades, reducir el gasto en armas y aumentar la asistencia al desarrollo, aliviar el pago de intereses de la deuda extranjera de los países más pobres, sobre todo de las naciones africanas y fijar normas internacionales de tributación mínima para que los súper ricos paguen más impuestos que los trabajadores.

«La democracia también se mide en función de la capacidad de proteger a familias y la infancia», dice Lula da Silva, asegurando que las plataformas digitales ofrecen posibilidades para poder trabajar de consuno «como nunca antes nos lo habíamos imaginado», pero se han usado para sembrar intolerancia, misoginia, xenofobia y desinformación.

«Internet no puede ser la tierra de la anarquía. Depende de los gobiernos proteger a los más vulnerables», recalca.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, afirma que las democracias sanas están más allá de los rituales electorales:

«Su fortaleza supone la reducción de las desigualdades y la garantía de los derechos fundamentales alimento, seguridad, trabajo, vivienda, educación y salud. La democracia falla cuando las mujeres ganan menos que los hombres o mueren a manos de parejas o familiares».

El mandatario brasilero añade que la democracia pierde cuando «cierra sus puertas y culpa a migrantes por los infortunios del mundo».

«La pobreza es tan enemiga de la teocracia como lo es el extremismo», concluye.

Representantes de todos los Estados miembros de la ONU, así como dos delegaciones de países observadores, intervendrán durante el debate general. Simultáneamente, tendrán una serie de reuniones de alto nivel en la sede de la ONU para debatir cuestiones globales urgentes. El tema del debate político de este año es «Trabajando juntos: 80 años trabajando juntos por la paz, el desarrollo y los derechos humanos y el camino a seguir».

La agenda incluye la implementación de la solución de dos Estados, el marco propuesto para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. Además, se abordarán el empoderamiento de las mujeres, el clima o inteligencia artificial.

Una de las cuestiones principales de esta semana de sesiones, titulada «Juntas y juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos», será la situación en Gaza y el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de varios países, a pesar de la oposición de Israel.

El tema, de hecho, ya fue abordado ayer en una sesión previa, en la que Francia anunció que se sumaba a los países que reconocen al Estado Palestino. El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en áreas reducidas de Cisjordania a causa de la ocupación israelí, agradeció la celebración de la conferencia en la Asamblea General de la ONU para promover el reconocimiento del Estado palestino y promover la solución de los dos Estados.

La Asamblea General de las Naciones Unidas sesionará hasta el próximo lunes en su sede en Nueva York.

La guerra en Ucrania o las sanciones a Irán serán también sin duda algunas de las cuestiones tratadas por los diversos mandatarios. El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se reunirá hoy en Nueva York con sus homólogos de Reino Unido, Alemania y Francia -conocidos como el E3- en busca de un acuerdo para detener el inminente restablecimiento de sanciones de Naciones Unidas contra Teherán por su programa nuclear. (Información RT).