Trump afirmó que el uso del acetaminofén durante el embarazo podía estar asociado con un mayor riesgo del autismo; la OMS lo refuta

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, informó este lunes que el uso de acetaminofén —-también conocido como Tylenol o paracetamol — durante el embarazo, puede estar asociado con un mayor riesgo de autismo por lo cual recomendó a las mujeres limiten su consumo.

Este martes, la Organización Mundial de la Salud salió al paso de las declaraciones de Donald Trump, y notificó: No existe un vínculo comprobado de que el paracetamol o las vacunas causen autismo. «Las vacunas no causan autismo», aseguró el vocero de la OMS, Tarik Jasarevic.

El portavoz del organismo señaló a la prensa que, si bien algunos estudios observatorios han sugerido una posible asociación entre el autismo y el acetaminofén o paracetamol, otros «no han demostrado tal relación». «Las pruebas siguen siendo inconsistentes», añadió. En cuanto a las vacunas, afirmó que no había duda.

Jasarevic rechazó esta idea, aunque incidió, no obstante, en que la ingesta de cualquier medicamento, en particular por parte de una mujer embarazada, debe hacerse bajo prescripción médica.

Jasarevic también hizo referencia a la sugerencia de Trump de espaciar las vacunas en el tiempo y defendió el calendario de vacunación propuesto por la OMS. «Este calendario es esencial para la salud y el bienestar», comentó, en un momento en que disminuye la vacunación infantil en todo el mundo. Y explicó que, cuando los calendarios de inmunización se retrasan, interrumpen o alteran sin una revisión de la evidencia científica, «hay un fuerte aumento del riesgo de infección no solo para el niño, sino también para la comunidad en general».

¿QUÉ FUE LO DIJO TRUMP?

Trump, acompañado por su secretario de Salud, Robert Kennedy Jr. aconsejó ayer limitar el uso del Tylenol (marca comercial del paracetamol en Estados Unidos) en mujeres embarazadas y recién nacidos, asociando directamente el medicamento como causante de autismo, pese a que el sector médico califica el fármaco como seguro.

El mandatario estadounidense indicó que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) informará a los profesionales de la salud que el uso del mencionado fármaco durante el embarazo, puede estar asociado con «un mayor riesgo» para el desarrollo de autismo.

«Se recomienda encarecidamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo a menos que sea médicamente necesario», afirmó Trump con respecto al medicamento que para muchos puede resultar inofensivo.

«Tomar Tylenol no es bueno», añadió Trump con respecto al medicamento empleado para bajar la fiebre y aliviar el dolor de cabeza, muscular, menstrual, de garganta, de muelas, espalda, entre otros tipos de malestares como los síntomas de gripe.

El secretario de Salud de EE.UU., Robert Kennedy Jr., ha estado dirigiendo una serie de estudios para identificar los posibles factores ambientales que podrían estar detrás del incremento del autismo infantil. (Información RT).