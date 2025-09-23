Bogotá conmemora la Semana de Hábitos y Estilos de Vida Saludables

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) conmemorará la Semana Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable 2025, que se llevará a cabo entre el 22 y 28 de septiembre, realizando diferentes actividades nutripedagógicas y recreativas.

En Colombia, la Ley 1355 de 2009 establece el día 24 de septiembre como el Día Nacional de Lucha contra la Obesidad y el Sobrepeso. En cumplimiento de esa norma, y como parte de la promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, la entidad adelantará estrategias de información, educación y comunicación que fomenten la adopción voluntaria de hábitos y estilos de vida para mejorar el bienestar de la población.

Zulma Fonseca, subdirectora de Nutrición manifestó: “Durante siete días se realizarán actividades que invitan a transformar la manera en que nos alimentamos, nos movemos y cuidamos nuestra salud”.

Para tal fin, Integración Social realizó una articulación interinstitucional con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para el desarrollo de actividades de promoción de movimiento y actividad física a través de la recreación, en las que participan beneficiarios de los comedores comunitarios San Pedro en Bosa y Policarpa en Antonio Nariño, al igual que beneficiarios de canastas afro en Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

En los diferentes servicios de la entidad, explicó la subdirectora, se adelantarán juegos tradicionales como herramienta pedagógica entre los que se destaca la golosa, nutridado, el fruminó, la baraja del movimiento, entre otras, permitiendo así, mejorar habilidades motoras, la creatividad y el aprendizaje.

Asimismo, habrá un sesión educativa “Museo de las grasas”, con el propósito de fomentar el consumo de grasas saludables y la alimentación sostenible.

De acuerdo con la OMS, las enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como enfermedades crónicas, son el resultado de una combinación de factores genéticos, ambientales y de comportamiento.

Dentro de los factores de riesgo que aumentan el peligro que aparezcan, se encuentran la alimentación poco saludable, incluido el consumo excesivo de sal, azúcar, y grasas, la inactividad física insuficiente o sedentarismo, el consumo de tabaco (incluidos los efectos de la exposición al humo) y el consumo nocivo de alcohol.

Con estas iniciativas, la Secretaría Distrital de Integración Social reafirma su compromiso con el bienestar de la ciudadanía, la promoción de entornos más saludables y la construcción de una Bogotá activa y consciente de la importancia de la alimentación y la actividad física para la salud.