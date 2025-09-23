Movilidad en Vía al Llano o Bogotá-Villavicencio hoy martes 23 de septiembre: Continúa medida de pico y placa 4×2

Foto: Coviandina.

Hoy martes 23 de septiembre de 2025, hay alto flujo vehicular en la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio por deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron medida de pico y placa 4×2 para circular por este corredor nacional y facilitar el paso en la variante con conexión a la antigua Vía al Llano. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos al sur del país!

Esta situación puede generar represamiento de vehículos que transitan hacia el sur del país y alto tráfico en la avenida Boyacá en el sur de Bogotá.

Pico y placa 4×2 en la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio

Con el fin de facilitar el paso de vehículos en la variante con conexión a la antigua Vía al Llano en el kilómetro 18, tras el deslizamiento que afectó el corredor principal de la Vía Bogotá-Villavicencio, se estableció por parte de las autoridades y el Concesionario Coviandina, medida de pico y placa 4×2, en los siguientes horarios:

Sentido Bogotá – Villavicencio. Habilitado durante 2 horas:

7:00 p. m. a 9:00 p. m.

1:00 a. m. a 3:00 a. m.

7:00 a. m. a 9:00 a. m.

1:00 p. m. a 3:00 p. m.

Sentido Villavicencio – Bogotá. Habilitado durante 4 horas:

9:00 p. m. a 1:00 a. m.

3:00 a. m. a 7:00 a. m.

9:00 a. m. a 1:00 p. m.

3:00 p. m. a 7:00 p. m.

Estos horarios estarán vigentes por un período de 48 horas y podrán modificarse en función de los resultados obtenidos. Cargas extradimensionadas: Podrán circular únicamente en horario diurno y de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 4959 de 2006 y 3011 de 2025. Las ambulancias tendrán prioridad para el paso por la variante del kilómetro 18+000.

Así está la movilidad en la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy martes 23 de septiembre de 2025

El concesionario Coviandina, reporta:

Corte 7:12 a. m.

Así está la movilidad: Variante kilómetro 18+300 – kilómetro 19+200 habilitada en sentido Bogotá-Villavicencio hasta las 9:00 a. m. Tráfico bidireccional por túneles de la nueva calzada. Reducción de carril kilómetro 39+60 Oro Perdido. Esté atento a las indicaciones del personal autorizado.

Corte 6:15 a. m.

Así está la movilidad: Variante kilómetro 18+300 – kilómetro 19+200, habilitada en sentido Villavicencio-Bogotá hasta las 7:00 a. m. Cierre Boquerón por vehículo averiado en el túnel. Tráfico bidireccional por túneles de la nueva calzada. Reducción de carril kilómetro 39+600. Tiempo seco.

Corte 5:22 a. m.

Así está la movilidad: Variante kilómetro 18+300 – kilómetro 19+200, habilitada en sentido Villavicencio-Bogotá hasta las 7:00 a. m. Tráfico bidireccional por túneles de la nueva calzada. Reducción de carril kilómetro 39+600. Siga las recomendaciones de la autoridad de tránsito. Tiempo seco.