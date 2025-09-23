Empezaron las inscripciones en programas de pregrado 2026 en la Universidad Distrital

Foto: Universidad Distrital

Ya están abiertas las inscripciones para hacer parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para el 2026 con 47 programas de pregrado en las siete facultades y con matrícula cero. Conoce la oferta y realiza tu inscripción

Las personas interesadas en realizar su proceso de ingreso en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas deben tener en cuenta que el pago de la inscripción finaliza el 4 de noviembre del 2025 y que la inscripción en línea se puede realizar hasta el 5 de noviembre del 2025.

Recomendaciones al momento de pre-registro en programas de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá

Para diligenciar el formulario de inscripción en el portal web de la Universidad después de haber realizado el pago de la inscripción, se debe dejar pasar doce (12) horas.

Una vez transcurridas estas doce (12) horas, Ingrese al enlace de Inscripción en Línea (el mismo enlace por donde genero su recibo de pago)

Digite su usuario y clave. Recuerde que, el usuario es el número del documento de identidad registrado al momento de realizar el Pre-registro y la clave es la asignada por el sistema la cual le fue enviada al correo electrónico registrado al momento de realizar el Pre-registro..

Al realizar la inscripción, el (la) aspirante manifiesta conocer y haber leído el instructivo Oficial de Admisiones del PRIMER PERÍODO ACADÉMICO DEL AÑO 2026, y acepta todas las condiciones, requisitos, normas y disposiciones internas contempladas para esta convocatoria por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Al momento de realizar la inscripción se deberá contar con una impresora con el fin de poder imprimir su comprobante de inscripción, que es el único documento válido o soporte de inscripción con la Universidad.