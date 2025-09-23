Resultados de las loterías y chances de este martes 23 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 23 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 9118 – La 5ta 8 – Tarde 5452 – La 5ta 0
Culona
Día 0393 – Noche
Astro Sol
3827 – Signo Capricornio
Pijao de Oro
0697 – La 5ta 0
Paisita
Día 1401 – La 5ta 0 – Noche 0410
Chontico
Día 6128 – La 5ta 3 – Noche
Cafeterito
Tarde 6430 – La 5ta 2 – Noche
Sinuano
Día 6499 – La 5ta: 6 – Noche
Cash Three
Día 867 – Noche
Play Four
Día 1678 – Noche
Samán
Día 5238
Caribeña
Día 9255 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 1729 – La 5ta 9 – Noche
Fantástica
Día 0198 – La 5ta 5 – Noche
Antioqueñita
Día 6659 – La 5ta 1 – Tarde 6730 – La 5ta 7