    Resultados de las loterías y chances de este martes 23 de septiembre de 2025 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 23 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 9118 – La 5ta 8 – Tarde 5452 – La 5ta 0

    Culona
    Día 0393 – Noche

    Astro Sol
    3827 – Signo Capricornio

    Pijao de Oro
    0697 – La 5ta 0

    Paisita
    Día 1401 – La 5ta 0 – Noche 0410

    Chontico
    Día 6128 – La 5ta 3 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 6430 – La 5ta 2 – Noche

    Sinuano
    Día 6499 – La 5ta: 6 – Noche

    Cash Three
    Día 867 – Noche

    Play Four
    Día 1678 – Noche

    Samán
    Día 5238

    Caribeña
    Día 9255 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 1729 – La 5ta 9 – Noche

    Fantástica
    Día 0198 – La 5ta 5 – Noche

    Antioqueñita
    Día 6659 – La 5ta 1 – Tarde 6730 – La 5ta 7

    Ariel Cabrera
