Más cámaras y tecnología para fortalecer la seguridad en Bogotá: el C4 integra 1.200 nuevos puntos de monitoreo

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Juan Pablo Bello.

El alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, le hizo seguimiento al funcionamiento de las nuevas capacidades tecnológicas del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4), donde se coordina, las 24 horas del día, la respuesta a emergencias, incidentes de seguridad y eventos críticos en la capital.

Durante la jornada, el alcalde Galán destacó que el C4 integra el trabajo humano con herramientas tecnológicas avanzadas que permiten monitorear la ciudad en tiempo real, analizar información y coordinar la respuesta institucional de manera más rápida y efectiva.

Más videovigilancia e integración de cámaras privadas para Bogotá

Actualmente, el sistema cuenta con cerca de 13.000 cámaras integradas de entidades públicas y privadas que se monitorean desde el C4 y desde diez centros de control ubicados en estaciones de Policía. Estas permiten fortalecer la vigilancia en vías principales, zonas de alta afluencia y sistemas de transporte.

Además, la ciudad instaló el año pasado 310 cámaras multisensor con cobertura de 360 grados y durante este año se incorporarán 291 adicionales, en puntos priorizados para ampliar la capacidad de monitoreo. En estos dos últimos años se han integrado 1.676 cámaras al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4).

El alcalde Galán, resaltó que “una de las apuestas que tenemos para fortalecer las capacidades es conectar las cámaras de privados, de ciudadanos que miran al espacio público al C4. Si alguien quiere que la cámara de su casa, conjunto residencial, de su tienda o de su barrio se conecte a este centro de control, puede inscribirse en el link https://argos.scj.gov.co/sic/login_ciudadano.xhtml. Solo necesita que sean a color y tengan mínimo 2 megapíxeles”.

Analítica de datos para mayor efectividad en las investigaciones en Bogotá

El C4 ahora cuenta con herramientas de análisis de video, con inteligencia artificial, como la plataforma BriefCam, que permite analizar en minutos horas de grabación para identificar características específicas como color de ropa, tipo de vehículo o dirección de movimiento.

“Implementamos una herramienta de analítica de videos que nos permite en minutos revisar cualquier situación de inseguridad, de manejo inadecuado de basura y otro hecho relevante que se requiera. Antes, esos análisis tomaban horas y a una persona le tocaba quedarse por un largo tiempo a revisarlo. Ahora, con esta herramienta, en cuestión de segundos o máximo minutos, podemos detectar todas estas cosas con especificidad de la zona y hora exacta donde sucedió, lo que permite agilizar las investigaciones que nos lleven a capturar delincuentes”, expresó el alcalde Galán.

A esto se suma el sistema LPR de reconocimiento automático de placas, ubicados en puntos estratégicos de Bogotá, que permite identificar vehículos robados o vinculados a delitos y activar una reacción inmediata de las autoridades.

Desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4), también opera la Línea de Emergencias 123, que funciona de manera ininterrumpida para atender emergencias ciudadanas. Entre sus nuevas capacidades se incluyen videollamadas para ver en tiempo real lo que ocurre en el lugar del incidente, chat silencioso para personas en riesgo que no pueden hablar y sistemas de geolocalización que permiten enviar ayuda con mayor rapidez.

El modelo del C4 de Bogotá cuenta con certificaciones internacionales en atención a emergencias y se ha consolidado como un referente internacional en el uso de tecnología para la gestión de la seguridad y las emergencias.