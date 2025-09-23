MinInterior y comisionado de paz defienden designación de 16 excabecillas paramilitares como gestores de paz

–El Gobierno Nacional mediante la Resolución 327 del pasado 21 de septiembre oficializó la designación de 16 excabecillas paramilitares como «Gestores de Paz» y también formalizó la creación de una mesa técnica liderada por el Ministerio del Interior para continuar con el proceso de la paz total.

Frente al nombramiento de los exparacos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que “lo que se busca es que contribuyan a reconstruir el tejido social, reparen y digan la verdad, construyendo una verdad judicial para el país”.

Añadió que “lo más importante es que digan la verdad y reparen”, y subrayó que este proceso será acompañado por el Ministerio del Interior y la Secretaría del Dapre, para garantizar que se conozca la verdad sobre el paramilitarismo y sus vínculos con el Estado.

Por su parte Otty Patiño destacó que la Comisión Técnica se crea para estructurar los compromisos en verdad y reparación y que la resolución otorga el tiempo necesario para que cada uno de los gestores pueda desarrollar planes específicos, con base en un diagnóstico previo sobre el estado de sus procesos.