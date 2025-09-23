Defensoría reitera llamado a grupos armados ilegales a dejar a la población civil por fuera del conflicto

–«Es imperativo dejar a la población civil por fuera del conflicto y cumplir irrestrictamente el principio de distinción que dispone el derecho internacional humanitario», subrayó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, tras los graves hechos ocurridos en el municipio de La Plata, Huila, donde el llamado frente Hernando González Acosta del bloque central Isaías Pardo intimidó a líderes y lideresas comunales para forzar la salida del Ejército Nacional de la zona.

Por segunda vez en menos de dos meses, el grupo armado no estatal amenazó con dinamitar las vías del corregimiento Belén, obligando a la población civil, incluyendo niños, niñas y mujeres, a abandonar sus hogares y permanecer toda la noche sobre la carretera como forma de presión contra la presencia militar. (Leer Defensoría del Pueblo expresa preocupación por situación de seguridad en La Plata, Huila)

La situación provocó el cierre del comercio y severas restricciones de movilidad, poniendo en grave riesgo el abastecimiento de alimentos y servicios básicos para las comunidades. Aunque desde la tarde del pasado domingo la situación ha retornado a una «tensa normalidad», persiste el temor entre las y los habitantes ante la posibilidad de un desplazamiento masivo que podría afectar a más de 16.000 personas del centro poblado El Belén.

La Defensoría reiteró al grupo armado la obligación de respetar el principio de distinción del derecho internacional humanitario, manteniendo a la población civil por fuera del conflicto. Asimismo, solicitó a la Fuerza Pública evaluar los riesgos de confrontación para garantizar la protección de las comunidades.

La institución de derechos humanos hizo un llamado especial para evitar la estigmatización de líderes, lideresas y comunidades, quienes no actúan en libertad sino bajo coacción, y urgió implementar las recomendaciones de la Alerta Temprana N° 025 de 2022.