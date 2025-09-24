Así reaccionaron sectores políticos y empresariales al discurso de Petro en la Asamblea General de la ONU

–En las redes sociales sectores políticos y empresariales reaccionaron al discurso que pronunció la víspera el presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de Naciones Unidas. «Presidente Petro, una vez más su discurso ideológico, vacío y alejado de la realidad retumbó en un auditorio casi desierto», precisó el partido Centro Democrático en su cuenta en X.

«Mientras usted habla de Palestina en la ONU, Colombia sufre: este año ya van 60 masacres con seis víctimas semanales, 22.000 hombres armados ilegales y 700 municipios azotados por el crimen. Esa es la tragedia que su fracasada “paz total” pretende ocultar.

«Usted presume de haber erradicado 25.000 hectáreas de coca “voluntariamente”, cuando el país se acerca a las 300.000 y ya es el mayor productor de cocaína en el mundo. Un desastre absoluto.

«Minimizar al Tren de Aragua diciendo que “no es terrorista”, pese a que EE. UU. ya lo declaró como tal, es un mensaje de complacencia con el narco-régimen de Maduro y un golpe a la lucha regional contra el crimen.

«Es inaceptable que utilice escenarios internacionales para lanzar acusaciones irresponsables contra líderes colombianos y gobiernos aliados. Sus palabras carecen de sustento, lesionan la dignidad de las instituciones y ponen en riesgo las relaciones internacionales de Colombia.

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal:

«El grandilocuente discurso de Petro en la ONU, ante un auditorio casi vacío, no sorprende a nadie. Fue la misma perorata de siempre: la de un mandatario que, en lugar de defender a los colombianos, termina justificando a los narcotraficantes que inundan de cocaína a Estados Unidos y fortalecen al cartel de los soles en Venezuela.

La precandidata presidencial Vicky Dávila:

«Lo de Gustavo Francisco Petro en la ONU es la prueba de que es un provocador al que no le importa Colombia. Llegó a defender el Tren de Aragua, dijo que no son terroristas, aceptó la “paz con el narco”. Se victimizó diciendo Trump lo descertificó. Obviamente, habló de Gaza, pero no del Cauca y Catatumbo o Chocó. Nuestros no le duelen.

Volvió a hablar de “nazis” y su bandera fue la de guerra o muerte. Un gobernante peligroso y resentido, capaz de todo.

En un año Colombia volverá a la ONU con una persona digna de representar a los colombianos. Lo vamos a derrotar Petro y vamos a derrotar todo lo que representa».

El exministro José Manuel Restrepo Abondano:

«El discurso de Colombia en Naciones Unidas fue pura tribuna vergonzosa: choque poco diplomático e innecesario con nuestro primer socio comercial y de inversión USA ??, quejas sobre Gaza y la guerra contra las drogas, pero sin salidas reales. Silencio frente a los severos problemas internos (déficit fiscal creciente, la crisis energética y la violencia). Mucha retórica, poca diplomacia. Colombia ?? necesita gestión, no espectáculo y menos si puede costarle al país».

El exministro Juan Carlos Pinzón:

En la ONU, Petro volvió a perder la oportunidad de hablar de lo que importa a Colombia: seguridad, lucha contra el narcotráfico y empleo. Su ego, su ideología y retórica nos deja nuevamente en ridículo. Su discurso no conecta, no tiene coherencia. El país necesita un liderazgo serio y soluciones, no más banderas de muerte en el pecho de un presidente Colombiano.

La diplomacia no es activismo, es defender los intereses de la Nación.

En cambio, cuando el terrorismo y la criminalidad asesinas civiles, militares y policías en el país no dice nada. Al contrario premia bandidos y promueve la impunidad.

La diatriba de Petro avergonzó a Colombia ante el mundo, y lo presenta como un hombre apocado, embajador de Maduro, y provocador. No nos representa a los colombianos.

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, Bruce Mac Master:

«Al gobierno colombiano muchos le hemos pedido responsabilidad en sus declaraciones frente a Estados Unidos. Cada vez es más agresivo, cada vez es más provocador y por lo tanto irresponsable.

Las declaraciones de ayer en Naciones Unidas son un acto de inmensa irresponsabilidad cuyas consecuencias no puede pagar la ciudadanía colombiana. Cuáles son las intenciones detrás de esas palabras ? Se trata solo de política electoral local a costa de todo el país?

El exministro Gabriel Silva Luján:

1. Petro posando de antimperialista en la ONU le ha causado un daño inmenso e irreparable a Colombia. Insultando a EE.UU. y provocando a Trump coloca en grave riesgo al país. Cualquier represalia será exclusiva responsabilidad de este presidente de la «guerra a muerte».

2. Petro usa una retórica incendiaria con propósitos electorales domésticos. Quiere pasar de héroe para lograr favorabilidad y votos para el 2026.

3. El mandatario colombiano quiere, busca, promueve, intenta que EE.UU. se involucre en una respuesta agresiva hacia él o hacia Colombia para convertirse en víctima, sin importarle que signifique en sufrimiento a la Nación. Sueña pasar a la historia como un Che Guevara así se pague el precio de la soberanía.

4. Petro pone su ideología y su megalomanía por encima del interés nacional. Acusando a Trump de genocidio e incluso pidiendo que sea juzgado está tratando de ocultar el hecho de que él fue descertificado por su complicidad con el crimen organizado y su tolerancia hacia el narcotráfico.

Berraca e histórica intervención del presidente @petrogustavo en la ONU. Pocos mandatarios pueden hablar como él lo hizo hoy. #PetroLiderMundial pic.twitter.com/aRIponSNC6 — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 24, 2025

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro:

TRASCENDENTAL INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE PETRO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

El presidente Gustavo Petro pronunció hoy un discurso trascendental ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En su intervención, denunció con contundencia los grandes desafíos globales de nuestro tiempo.

Advirtió sobre la amenaza de una tercera guerra mundial en curso, haciendo un llamado urgente a detener la escalada bélica. Continuó asumiendo una firme posición de liderazgo frente al genocidio en Gaza, señalando la complicidad de las potencias globales y exigiendo acciones concretas, más allá de las declaraciones vacías, para detener el exterminio del pueblo palestino ante los ojos del mundo.

Petro también hizo énfasis en la necesidad de actuar con decisión frente al cambio climático antes de que sus peores consecuencias sean irreversibles. Planteó la urgencia de superar el fallido paradigma prohibicionista en la lucha contra las drogas, proponiendo un nuevo enfoque internacional basado en la cooperación y el tratamiento integral del narcotráfico.

Asimismo, hizo un llamado directo a Estados Unidos para que abandone su papel imperial en América Latina, exigiendo una relación basada en el respeto mutuo y la soberanía.

Fue un discurso firme, valiente y profundamente comprometido con la justicia global, en el que el presidente Petro habló con dignidad y sin eufemismos ante los gobiernos del mundo.