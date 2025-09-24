    • Internacional

    Megasocavón ‘se traga’ una vía llena de carros en Bangkok, Tailandia (VIDEOS)

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Un enorme hoyo de unos 30 metros de ancho se abrió este miércoles en una calle enfrente del hospital universitario Vajira en Bangkok, Tailandia, llena de vehículos, pero solo un fue «tragado», junto con dos postes.

    El hecho provocó el cierre temporal de las instalaciones y la suspensión de las clases.

    Se reportó que el hundimiento fue causado por la construcción en curso del metro. En el agujero de 50 metros de profundidad cayeron dos postes eléctricos y una Toyota estacionada justo en el borde. Los conductores de los otros automotores alcanzaron a retroceder y se salvaron. El suceso no dejó heridos y el coche tampoco sufrió daños mayores.

