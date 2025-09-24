Del 24 de septiembre al 8 de octubre Festival de Cine Francés recorrerá Colombia

Cortesía: 24º Festival de Cine Francés

Del 24 de septiembre al 8 de octubre de 2025, el Festival de Cine Francés recorrerá Colombia con una programación que celebra la fuerza y la mirada femenina en el cine, los amantes del séptimo arte podrán disfrutar en 18 ciudades del país de películas que nos invitan a reflexionar sobre la diversidad, la hermandad y la solidaridad entre mujeres.

El Festival de Cine Francés 2025 se celebrará del 24 de septiembre al 8 de octubre en 18 ciudades: Bogotá, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Fusagasugá, Manizales, Medellín, Pereira, Popayán, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Arauca, Piedecuesta y Tumaco.

Una selección de estrenos, clásicos y obras destacadas del cine contemporáneo francés invitarán a explorar historias que, como Houria, nos muestran que la unión, la complicidad y la fuerza de lo colectivo son tan necesarias como la libertad, la igualdad y la fraternidad.

La imagen oficial del Festival, diseñada por Juan Esteban Duque del estudio mottif, reúne en una poderosa composición las múltiples capas de la hermandad entre mujeres. Se inspira en una escena de la película Houria (2022), de la directora franco-argelina Mounia Meddour, donde un elenco mayoritariamente femenino teje una historia sobre resiliencia, comunidad y arte. En la película, Houria, joven bailarina y profesora, enfrenta una agresión que cambia su vida, encontrando en la danza y en la complicidad de otras mujeres un camino de reconstrucción. Directoras, protagonistas e historia se entrelazan para encarnar el espíritu de esta edición: la sororidad como fuerza transformadora.

El universo femenino se hace cada vez más fuerte en la cinematografía francesa y del mundo, donde Colombia no es la excepción. No se trata solo de un aumento en el número de protagonistas o de directoras, ni de la cantidad de historias de mujeres en pantalla. Es un espíritu más amplio, que reconoce el poder de sus narrativas y la riqueza de sus perspectivas. Por ello, el Festival de Cine Francés celebra a la mujer, lo femenino y su mirada particular desde el 2023 con una programación paritaria, y en esta edición lo hace con más fuerza celebrando a través de un diálogo con la consigna histórica de Francia: Libertad, Igualdad, Fraternidad, sumando este año un llamado especial a la Sororidad.