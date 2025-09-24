Inscríbase y asista este 24 y 25 de septiembre a la Feria de Empleo ‘JobFest’

Imagen: Portal Bogotá

Accede a 4.000 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ para el sector de tecnología o TI. Este miércoles 24 y jueves 25 de septiembre de 2025, llega a Chapinero JobFest, la Feria de Empleo, que busca conectar más de 80 empresas con talento humano

Tipo de estímulo: Empleo

Beneficios: La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales. Este miércoles 24 y jueves 25 de septiembre la la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá se une a JobFest, la Feria de Empleo, liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

Requisitos: Asiste desde las 10:00 a. m. a 4:00 p. m. al parque El Lago Gaitán y Centro Comercial Unilago, en la carrera 15 #78-33 de la localidad de Chapinero. Esta Feria de Empleo especializada ofrece oportunidades para perfiles en tecnología, innovación, transformación digital y competencias digitales. Lleva tu hoja de vida impresa y documento de identidad y accede a: Conexión con más de 80 empresas con vacantes activas en el sector.

Participación en talleres para fortalecer tus habilidades y mejorar tu empleabilidad.

Conocer de primera mano las tendencias del sector y ampliar tu red de contactos.