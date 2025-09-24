Movilidad Vía al Llano hoy miércoles 24 de septiembre: continúa medida de pico y placa 4×2

Foto: Coviandina

Así se encuentra este miércoles 24 de septiembre la Vía al Llano por deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron medida de pico y placa 4×2 para circular por este corredor nacional y facilitar el paso en la variante con conexión a la antigua Vía al Llano.

Esta situación puede generar represamiento de vehículos que transitan hacia el sur del país y alto tráfico en la avenida Boyacá en el sur de Bogotá.

Pico y placa 4×2 en la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio

Con el fin de facilitar el paso de vehículos en la variante con conexión a la antigua Vía al Llano en el kilómetro 18, tras el deslizamiento que afectó el corredor principal de la Vía Bogotá-Villavicencio, se estableció por parte de las autoridades y el Concesionario Coviandina, medida de pico y placa 4×2, en los siguientes horarios:

Sentido Bogotá – Villavicencio. Habilitado durante 2 horas:

7:00 p. m. a 9:00 p. m.

1:00 a. m. a 3:00 a. m.

7:00 a. m. a 9:00 a. m.

1:00 p. m. a 3:00 p. m.

Sentido Villavicencio – Bogotá. Habilitado durante 4 horas:

9:00 p. m. a 1:00 a. m.

3:00 a. m. a 7:00 a. m.

9:00 a. m. a 1:00 p. m.

3:00 p. m. a 7:00 p. m.

Estos horarios estarán vigentes hasta dentro de 24 horas y podrán modificarse en función de los resultados obtenidos. Cargas extradimensionadas: Podrán circular únicamente en horario diurno y de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 4959 de 2006 y 3011 de 2025. Las ambulancias tendrán prioridad para el paso por la variante del kilómetro 18+000.

Reporte de movilidad en la Vía al Llano este miércoles 24 de septiembre de 2025

Corte 6:38 a. m.

Variante k18+300 – k19+200, habilitada en sentido Vcio/Btá hasta las 7:00 a.m. Cierre Boquerón por vehículo averiado en el túnel. Tráfico bidireccional por túneles de la nueva calzada. Reducción de carril k39+600. Tiempo seco.