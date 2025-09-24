Estos son los puntos de vacunación en Bogotá contra poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina y más hoy 24 de septiembre de 2025

Foto: Secretaría de Salud

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) invita a la ciudadanía en Bogotá a acercarse este miércoles 24 de septiembre de 2025, con su documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la capital, para iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación.

La jornada busca prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

Puntos habilitados para este miércoles 24 de septiembre de 2025:

Consulta la ubicación de los puntos en el siguiente enlace: http://bit.ly/4aPMlDk

Consulta a continuación los puntos de vacunacio?n del Distrito y encuentra el ma?s cercano con Mapas Bogotá, siguiendo estos pasos: