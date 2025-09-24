Estos son los puntos de vacunación en Bogotá contra poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina y más hoy 24 de septiembre de 2025
Foto: Secretaría de Salud
La Secretaría Distrital de Salud (SDS) invita a la ciudadanía en Bogotá a acercarse este miércoles 24 de septiembre de 2025, con su documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la capital, para iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación.
La jornada busca prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.
Puntos habilitados para este miércoles 24 de septiembre de 2025:
Consulta la ubicación de los puntos en el siguiente enlace: http://bit.ly/4aPMlDk
Consulta a continuación los puntos de vacunacio?n del Distrito y encuentra el ma?s cercano con Mapas Bogotá, siguiendo estos pasos:
- Haz clic en la barra azul para activar el buscador.
- Escribe en el buscador de Mapas Bogotá, la palabra vacunación.
- Haz clic en la opción: instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación.
- Navega en Mapas Bogotá usando tu mouse o cursor, y elige el punto más cercano.
- Toma nota de la dirección, horarios y demás datos.
- Asiste con tu documento de identidad.