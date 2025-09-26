16 colegios de Kennedy reciben dotaciones y nuevos equipos tecnológicos

Fotos: Alcaldía Local de Kennedy.

Con el objetivo de fortalecer la educacio?n de los nin?os, nin?as y adolescentes de colegios oficiales en el suroccidente de Bogotá, la Alcaldía Local de Kennedy inicio? la ejecucio?n del contrato 1151 de 2024, por una suma cercana a los $ 3 mil millones, con la entrega de 18 televisores de 65 pulgadas, 9 para el Colegio Manuel Cepeda Vargas y 9 para el Colegio Castilla IED.

Durante los pro?ximos meses, otras Instituciones Educativas, se vera?n beneficiadas con 40 computadores, 16 drones, una ma?quina de prototipado (proyecto de robo?tica) y 3 impresoras en 3D. Esta inversio?n se suma a los $490 millones en dotaciones a otros 14 colegios, en lo corrido del an?o, como refuerzo a las Instituciones Educativas, que compiten en las olimpiadas con prototipos robo?ticos a nivel Distrital.

La alcaldesa Local de Kennedy, Karla Tathyana Mari?n, afirmo?: “Lo ma?s importante para el desarrollo de una sociedad es fomentar la educacio?n en nuestro nin?os, nin?as y adolescentes, es por ello que en Kennedy tenemos la responsabilidad y la transparencia para saber distribuir los recursos en cada uno de nuestros colegios para el mejoramiento de la calidad educativa, no pararemos de trabajar para convertir en grandes profesionales a los que nos representara?n en un futuro cercano”.

Este resultado hace parte del trabajo desde el sector educativo de la Alcaldía Local de Kennedy para mejorar y facilitar el trabajo, tanto de docentes, como el de la comunidad estudiantil y asi? seguir destaca?ndonos en la ciudad como una localidad en la que piensa primero en aportar a Bogotá, los alumnos ma?s destacados que pronto se convertira?n en profesionales, dejando en alto el nombre de nuestro pai?s.