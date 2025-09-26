Foto: Enel Colombia.

Enel Colombia tiene 149 vacantes disponibles para realizar prácticas profesionales, hasta este 30 de septiembre de 2025, estudiantes de diferentes carreras podrán aplicar a la convocatoria de prácticas de Enel Colombia, que este año ofrece 149 cupos para jóvenes con curiosidad, proactividad y muchas ganas de aprender

Los espacios están dirigidos a estudiantes en etapa de práctica de carreras en Ingenierías, Derecho, Comunicación, Administración de Empresas, Economía, Contaduría, y otras carreras con conocimientos afines.

Las personas interesadas podrán inscribirse en la convocatoria hasta el 30 de septiembre de 2025, a través del siguiente enlace: https://www.grupociadetalentos.com/practicasenel2025/

“En Enel Colombia, las prácticas son una oportunidad para crecer en un entorno que combina confianza, innovación y proactividad. Queremos que los jóvenes sean protagonistas de la transición energética, trabajando con flexibilidad, respeto y sostenibilidad como principios que guían nuestro día a día y nuestro compromiso con un futuro inclusivo y descarbonizado” afirmó Michele Ciavarella, gerente de Personas y Organización de Enel Colombia y Centroamérica.

Quienes ingresen a Enel Colombia tendrán acceso a una experiencia integral que combina formación, bienestar y proyección profesional. La compañía ofrece una remuneración mensual de $ 2.500.000 y una ayuda de conectividad para quienes cuenten con modalidad híbrida, así como la posibilidad de acceder a un catálogo con bonos para experiencias como cine, restaurantes y librerías.

Además, las y los estudiantes contarán con un modelo híbrido de trabajo y jornada corta los viernes hasta las 2:00 p. m. en los roles administrativos, vestimenta casual durante toda la semana y un “Día de Balance” semestral. Este paquete de beneficios se complementa con una ruta de desarrollo y plan de formación que hace que los practicantes se conviertan en el principal semillero de posiciones junior de la compañía.

En 2024, la compañía destacó como una Empresa de los sueños de los jóvenes, por sus resultados en la 14º edición de la encuesta Carrera de los Sueños, realizada por Cia de Talentos; en la que participaron más de 120.000 personas de América Latina, entre ellos más de 5.000 jóvenes universitarios y recién graduados en Colombia. También cuenta con el Sello de Oro de Equidad Laboral Equipares, que ha sido recertificado en múltiples ocasiones, junto con la certificación Friendly Biz que reafirma el compromiso por promover espacios inclusivos, equitativos y libres de discriminación para la diversidad sexual.

Además, sus sedes corporativas han sido reconocidas con la certificación LEED de construcción sostenible y cuidado del medio ambiente; y WELL, que reconoce los temas de bienestar, salud y confort. Entre los aspectos considerados se encuentran: espacios colaborativos y abiertos de trabajo, salas de co-working, amplias zonas de alimentación, terrazas al aire libre, zonas de café, gimnasio en alianza con Bodytech, auditorios para eventos, parqueaderos con zona de recargas para vehículos eléctricos, salas de bienestar, inclusión de biofilia en todos sus espacios, y otros.