Cortes de luz este sábado 27 de septiembre de 2025 en Bogotá y Funza

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este sábado 27 de septiembre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Funza, Cundinamarca.

Localidad de Chapinero

Barrio Marly. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 8 a calle 14 – Desde las 3:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Brisas Aldea Fontibón. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 119 a carrera 121 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio La Favorita. De la carrera 14 a carrera 17 entre calle 15 a calle 21 – Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m.

Barrio San Victorino. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 14 a calle 16 – Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m.

Barrio Santa Fe. De la carrera 15 a carrera 18 entre calle 20 a calle 24 – Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Centro Industrial. De la carrera 61 a carrera 64 entre calle 15 a calle 18 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio La Alameda. De la calle 19 a calle 27 entre carrera 12 a carrera 15 – Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m.

Barrio La Capuchina. De la calle 14 a calle 17 entre carrera 9 a carrera 16 – Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m.

Barrio San Diego. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 23 a calle 28 – Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m.

Barrio Veracruz. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 15 a calle 18 – Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m.

Barrio Las Nieves. De la carrera 6 a carrera 10 entre calle 23 a calle 25 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Ciudad Jardín Norte. De la calle 129 a calle 131 entre carrera 58 a carrera 60 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Funza, Cundinamarca

Municipio de Funza. Sector El Rancho, de la calle 26 a calle 28 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Municipio de Funza. Vereda El Hato – Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.