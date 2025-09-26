Avanza la construcción de la Estación 2 de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) informó que desde este 17 septiembre de 2025 continúa la construcción de la Estación 2, ubicada en la avenida Villavicencio/ carrera 86b – carrera 86g, en el suroccidente de la ciudad.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), dentro de las actividades, se realizará el izaje de vigas cajón hacia el nivel superior de la estación.

Para facilitar estos trabajos el tráfico vehicular, la ciclorruta y el sendero peatonal se desplazarán hacia el costado norte de la avenida Villavicencio.

Ten en cuenta sobre las obras en la Estación 2 de la Línea 1 del Metro de Bogotá