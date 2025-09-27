    • Bogotá

    Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 27 de septiembre

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Panoramica de la ciudad de Bogotá, ColombiaFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Portal Bogotá.

    Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado 27 de septiembre de 2025. ¡Toma nota!

    En la madrugada se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

    De acuerdo con el IDIGER, la temperatura mínima esperada es aproximadamente de 10 °C.

    Para la mañana se espera cielo entre parcialmente nublado con tiempo seco predominante.

    Giovanni Alarcón M.
