Concejo de Bogotá otorgó al Jardín Botánico la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez

El Concejo de Bogotá, por iniciativa del concejal Juan Manuel Díaz Martínez, le otorgó al Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado Gran Cruz, una de las más altas distinciones de la ciudad. Este es un reconocimiento a los 70 años de trabajo de la entidad en la conservación de la biodiversidad, la preservación de los ecosistemas estratégicos y su consolidación como un centro de investigación científica.

Fundado en 1955 por el padre Enrique Pérez Arbeláez, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis ha sido durante estas siete décadas un laboratorio vivo, un aula abierta y un espacio de pensamiento ambiental al servicio de la ciudad y del país. Su labor ha generado conocimiento para enfrentar los desafíos del cambio climático, impulsar procesos de restauración ecológica, promover el uso sostenible de la flora nativa y fortalecer la cultura ambiental, así como las coberturas vegetales de Bogotá.

“Esta es una condecoración que exalta la memoria y los sueños del padre Enrique Pérez Arbeláez, Teresa Arango y un gran número de personas que nos han precedido y a quienes debemos agradecer porque estamos viendo la cosecha de lo que sembraron hace varias décadas y que hoy el Concejo de Bogotá reconoce”, explicó María Claudia García Dávila, directora del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

Es de destacar que el Jardín Botánico de Bogotá es el único jardín botánico del mundo con responsabilidades directas en la planificación y gestión de las coberturas verdes de ciudad, aportando a la renaturalización, al arbolado urbano y al diseño de soluciones basadas en la naturaleza.

Con esta condecoración, el Concejo de Bogotá reconoce al Jardín Botánico como un patrimonio vivo de Bogotá, que inspira y moviliza a la sociedad hacia un futuro en equilibrio con la naturaleza. A través de su legado, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis continúa consolidándose como un centro de ciencia, tecnología e investigación de alto nivel.