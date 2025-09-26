A la cárcel hombre acusado de abuso sexual de un animal de compañía

Foto: Fiscalía General de la Nación.

La Policía de Bogotá hizo efectiva la orden de captura contra José Oliverio Silva, que fue emitida por un Juez de la República con detención en centro carcelario por su presunta participación en hechos de maltrato animal y hechos de abuso sexual contra un animal de compañía de nombre ‘Keila’.

En la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá, se efectuó la capturado José Oliverio Silva, para hacer efectiva la medida de aseguramiento en centro carcelario impuesta en su contra por llevarse y someter a actos sexuales a una canina de nombre ‘Keila’, el pasado 5 de septiembre de 2025, en el barrio Gibraltar de la localidad de Ciudad Bolívar.

El reciente martes 23 de septiembre de 2025, un fiscal de la Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Grupo para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), imputó a este hombre los delitos de hurto agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal, agravado por actos sexuales.

Ante la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad y libró la orden de captura que fue materializada por hombres de la Policía de Bogotá.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.