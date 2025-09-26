Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el viernes septiembre 26, 2025 -Dólar TRM $ 3,908,12 (vigente sept 27, 28 y 29) -Euro $ 4,557.70 -Bitcoin US$ 109.206,60 Tasa de Interés -DTF: 8,76% -UVR: $ 394,53 -Tasa de Usura 25,01% -Café (UsCent – Libra) US$ 3,83 -Petróleo Brent US$ 65,36 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorCortes de luz este sábado 27 de septiembre de 2025 en Bogotá y Funza Entrada siguienteResultados de las loterías y chances de este viernes 26 de septiembre de 2025 en Colombia También podría gustarte Nacional En problemas el expresidente de Coljuegos por contratos con inhabilitados Iván Briceño jueves abril 25, 2019 Nacional Destinan 100 mil millones para la construcción de vivienda de interés social en Bolívar Iván Briceño martes diciembre 28, 2010 Economía Indicadores Económicos Ariel Cabrera domingo marzo 2, 2025 Nacional Santos posesionó a María Emma Mejía como embajadora en la ONU Iván Briceño jueves febrero 6, 2014