    -Dólar TRM $ 3,908,12 (vigente sept 27, 28 y 29)
    -Euro $ 4,557.70
    -Bitcoin US$ 109.206,60

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,76%
    -UVR: $ 394,53
    -Tasa de Usura 25,01%

    -Café (UsCent – Libra) US$ 3,83
    -Petróleo Brent US$ 65,36

