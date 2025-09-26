Sancionan a ocupantes de vehículo sorprendidos arrojando escombros y residuos en vía de Suba

Fotos: Alcaldía Local de Suba.

El conductor de un vehículo furgón y sus acompañantes, fueron sorprendidos en flagrancia por uniformados de la Policía de Bogotá y la Alcaldía Local de Suba arrojando escombros y otros residuos en una zona del barrio Aures de Suba, al noroccidente de Bogotá.

Los ocupantes y el vehículo fueron detenidos, luego de ser registrados arrojando escombros sobre un tramo de vía que, hasta hace poco, había sido recuperado y acondicionado para uso público.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades luego de grabar con sus celulares cómo el vehículo descarga material de construcción, perturbando la limpieza y el espacio recién rehabilitado por la comunidad.

Gracias a esa acción ciudadana y al reporte oportuno, policías y funcionarios locales se movilizaron con rapidez para interceptar el vehículo en flagrancia.

Este incidente no es menor: arrojar escombros en espacio público constituye una infracción al Artículo 111 del Código Nacional de Policía, que tipifica como contravención el depósito de residuos sólidos o escombros “en sitios de uso público no autorizados ni acordados por autoridad competente”.

Adicionalmente, la Ley 1259 de 2008 reconoce esta conducta como sancionable mediante comparendo ambiental, dado el riesgo que implica para la convivencia, el orden urbano y el ambiente.

Gracias a la articulación institucional, los responsables del vehículo fueron requeridos para responder por la infracción correspondiente.

La valentía de los habitantes a la hora de registrar y denunciar el hecho fue clave. No solo facilitaron pruebas a través de videos, sino que demostraron que cuando la comunidad actúa con responsabilidad ciudadana, las autoridades pueden responder con efectividad.

Las autoridades de Bogotá, invitan a todas las personas que necesiten depositar escombros u otros residuos voluminosos a emplear los canales autorizados.

Bogotá cuenta con el servicio de recolección especial llamando a la Línea 110, que permite coordinar con los operadores de aseo el retiro de materiales como escombros, muebles, tejas y otros objetos voluminosos.

Se hace un llamado a todos los bogotanos y bogotanas a que denuncien y reporten este tipo de acciones; registrar y alertar a las autoridades protege el entorno común, fortalece la convivencia y evita que murales, parques y calles recuperadas vuelvan a ser víctimas del deterioro.

¡Reporta el arrojo ilegal de escombros en Bogotá!

Tu ayuda es fundamental, recuerda no arrojar basuras ni residuos en las calles. Si conoces algún punto que requiera intervención genera tu reporte en los canales oficiales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) por medio de la línea 110.

Conoce los Ecopuntos en Bogotá y lleva muebles viejos, escombros y más

Si tienes muebles viejos, escombros y otros objetos voluminosos que necesitas sacar de tu casa, no los abandones en las calles, andenes, parques, zonas verdes y otros espacios en Bogotá. Lleva estos elementos gratis a los Ecopuntos móviles de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que disponen de cajas estacionarias, que semanalmente se ubican en diferentes puntos de la ciudad, para hacer disposición adecuada de estos elementos.

Los Ecopuntos móviles de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) reciben de manera gratuita los residuos que no son recogidos a través de los carros compactadores o rutas de recolección de residuos domiciliarios, es decir, escombros, residuos de construcción y demolición; y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros residuos especiales. Los Ecopuntos no reciben elementos como electrodomésticos.

Para disponer electrodomésticos en mal estado, puedes acudir a los puntos habilitados por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) habilita los Ecopuntos en la ciudad desde las 8:00 de la mañana.

Con esta iniciativa se busca mitigar el impacto visual y sanitario que genera la acumulación indiscriminada de estos residuos en el espacio público.