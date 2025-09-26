    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 26 de septiembre de 2025 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 26 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:


    MiLoto 07 11 20 21 35

    Medellín 0174 – Serie 070 – La 5ta 0
    Santander 3132 – Serie 088 – La 5ta 8
    Risaralda 1221 – Serie 198 – La 5ta 8

    Dorado
    Mañana 9369 – La 5ta 2 – Tarde 8400 – La 5ta 9

    Culona
    Día 3440 – Noche 0075

    Astro Sol
    4073 – Signo Capricornio

    Astro Luna
    2502 – Aries

    Pijao de Oro
    6800 – La 5ta 1

    Paisita
    Día 4233 – La 5ta 5 – Noche 9546

    Chontico
    Día 3828 – La 5ta 8 – Noche 8121 – La 5ta 1

    Cafeterito
    Tarde 0765 – La 5ta 9 – Noche 0944 – La 5ta 7

    Sinuano
    Día 5401 – La 5ta 1 – Noche 1106 – La 5ta 8

    Cash Three
    Día 630 – Noche 058

    Play Four
    Día 1510 – Noche 9566

    Samán
    Día 0353

    Caribeña
    Día 1524 – La 5ta 0 – Noche 7795 – La 5ta 3

    Motilón
    Tarde 4090 – La 5ta 0 – Noche 6310 – La 5ta 3

    Fantástica
    Día 9646 – La 5ta 7 – Noche 6174 – La 5ta 5

    Antioqueñita
    Día 6735 – La 5ta 3 – Tarde 0305 – La 5ta 8

    Win 4
    0570

    Evening
    4960

    Ariel Cabrera
