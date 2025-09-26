Resultados de las loterías y chances de este viernes 26 de septiembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 26 de septiembre de 2025 en el territorio colombiano:
MiLoto 07 11 20 21 35
Medellín 0174 – Serie 070 – La 5ta 0
Santander 3132 – Serie 088 – La 5ta 8
Risaralda 1221 – Serie 198 – La 5ta 8
Dorado
Mañana 9369 – La 5ta 2 – Tarde 8400 – La 5ta 9
Culona
Día 3440 – Noche 0075
Astro Sol
4073 – Signo Capricornio
Astro Luna
2502 – Aries
Pijao de Oro
6800 – La 5ta 1
Paisita
Día 4233 – La 5ta 5 – Noche 9546
Chontico
Día 3828 – La 5ta 8 – Noche 8121 – La 5ta 1
Cafeterito
Tarde 0765 – La 5ta 9 – Noche 0944 – La 5ta 7
Sinuano
Día 5401 – La 5ta 1 – Noche 1106 – La 5ta 8
Cash Three
Día 630 – Noche 058
Play Four
Día 1510 – Noche 9566
Samán
Día 0353
Caribeña
Día 1524 – La 5ta 0 – Noche 7795 – La 5ta 3
Motilón
Tarde 4090 – La 5ta 0 – Noche 6310 – La 5ta 3
Fantástica
Día 9646 – La 5ta 7 – Noche 6174 – La 5ta 5
Antioqueñita
Día 6735 – La 5ta 3 – Tarde 0305 – La 5ta 8
Win 4
0570
Evening
4960