En estas zonas en Bogotá y Funza hay cortes de luz este 27 de septiembre 2025
Foto: Enel Colombia
Este sábado 27 de septiembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Funza en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 27 de septiembre de 2025
Localidad de Chapinero
Desde las 3:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 8 a calle 14 – Barrio Marly.
Localidad de Fontibón
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 119 a carrera 121 – Barrio Brisas Aldea Fontibón.
Localidad de Los Mártires
Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m. De la carrera 14 a carrera 17 entre calle 15 a calle 21 – Barrio La Favorita.
Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 14 a calle 16 – Barrio San Victorino.
Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m. De la carrera 15 a carrera 18 entre calle 20 a calle 24 – Barrio Santa Fe.
Localidad de Puente Aranda
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 61 a carrera 64 entre calle 15 a calle 18 – Barrio Centro Industrial.
Localidad de Santa Fe
Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m. De la calle 19 a calle 27 entre carrera 12 a carrera 15 – Barrio La Alameda.
Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m. De la calle 14 a calle 17 entre carrera 9 a carrera 16 – Barrio La Capuchina.
Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 23 a calle 28 – Barrio San Diego.
Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 15 a calle 18 – Barrio Veracruz.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 6 a carrera 10 entre calle 23 a calle 25 – Barrio Las Nieves.
Localidad de Suba
Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 129 a calle 131 entre carrera 58 a carrera 60 – Barrio Ciudad Jardín Norte.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 27 de septiembre
Municipio de Funza, en Cundinamarca
Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Sector El Rancho, de la calle 26 a calle 28 entre carrera 6 a carrera 8 – Municipio de Funza.
Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Vereda El Hato – Municipio de Funza.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.