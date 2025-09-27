    • Bogotá

    En estas zonas en Bogotá y Funza hay cortes de luz este 27 de septiembre 2025

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de trabajadores de Enel Colombia Foto: Enel Colombia

    Este sábado 27  de septiembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Funza en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

    Barrios de Bogotá con cortes de luz este sábado 27 de septiembre de 2025

    Localidad de Chapinero

    Desde las 3:00 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 8 a calle 14 – Barrio Marly.

    Localidad de Fontibón

    Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 119 a carrera 121 – Barrio Brisas Aldea Fontibón.

    Localidad de Los Mártires

    Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m. De la carrera 14 a carrera 17 entre calle 15 a calle 21 – Barrio La Favorita.

    Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 14 a calle 16 – Barrio San Victorino.

    Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m. De la carrera 15 a carrera 18 entre calle 20 a calle 24 – Barrio Santa Fe.

    Localidad de Puente Aranda

    Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 61 a carrera 64 entre calle 15 a calle 18 – Barrio Centro Industrial.

    Localidad de Santa Fe

    Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m. De la calle 19 a calle 27 entre carrera 12 a carrera 15 – Barrio La Alameda.

    Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m. De la calle 14 a calle 17 entre carrera 9 a carrera 16 – Barrio La Capuchina.

    Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 23 a calle 28 – Barrio San Diego.

    Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 15 a calle 18 – Barrio Veracruz.

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 6 a carrera 10 entre calle 23 a calle 25 – Barrio Las Nieves.

    Localidad de Suba

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 129 a calle 131 entre carrera 58 a carrera 60 – Barrio Ciudad Jardín Norte.

    Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 27 de septiembre 

    Municipio de Funza, en Cundinamarca

    Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Sector El Rancho, de la calle 26 a calle 28 entre carrera 6 a carrera 8 – Municipio de Funza.

    Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Vereda El Hato – Municipio de Funza.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados 

    Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

    • Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    • Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    • Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    • Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    • En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte