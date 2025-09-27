No se pierda los Mercados Campesinos: Asista este 27 y 28 de septiembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Este sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 2025 visita a los Mercados Campesinos de Bogotá puedes encontrar productos orgánicos, lácteos, frutas, plantas decorativas, tejidos, artesanías y más para obsequiar en esta fecha especial. Asiste en puntos de las localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Usaquén, Teusaquillo y San Cristóbal con horario de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. ¡Apoya a los productores y campesinos de las zonas rurales locales!

Los Mercados Campesinos son una iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) que busca fortalecer la construcción de un modelo de desarrollo territorial campesino justo, favoreciendo a más de 2.000 familias provenientes de las localidades rurales de Bogotá y de 26 municipios de Cundinamarca que garantizan las buenas prácticas agropecuarias, la seguridad alimentaria, y la agricultura limpia y sostenible.

Mercados Campesinos en Bogotá sábado 27 de septiembre de 2025

Plaza de los Artesanos, localizada en la carrera 60 #63A-52.

Plazoleta Calle 85, ubicada en la calle 85 con carrera 15.

Parque de Alcalá, ubicado en la calle 139 con carrera 19.

Parque Fundacional de Fontibón, ubicado en calle 18 con carrera 99.

Parque Vecinal El Nogal, ubicado en la calle 80 con carrera 11.

Mercados Campesinos en Bogotá domingo 28 de septiembre de 2025