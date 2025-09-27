Medidas de movilidad en Bogotá para este fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Durante este último fin de semana de septiembre, se realizarán eventos deportivos y musicales, que nutren la agenda cultural de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Para que estos encuentros se desarrollen sin generar mayor afectación a la movilidad, se establecieron cierres, desvíos y recomendaciones.

El sábado habrá tres grandes eventos

En el Movistar Arena se realizará el concierto 40 años de Los Diablitos, Por esta razón, se habilita el acceso al escenario por la diagonal 61C, entre la carrera 28 y la calle 57A, sin afectar la circulación hacia el oriente. Así mismo se dispondrá de personal en vía en el sector.

En el Parque Metropolitano Simón Bolívar iniciará el festival Popular al Parque 2025. Para este evento, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) aprobó el cierre de la calzada sur, ciclorruta y sendero peatonal de la calle 63, entre las carreras 68 y 60.

Los asistentes y ciudadanos que transiten por el sector, pueden tomar vías alternas como las calles 26 o 53.

Así mismo, durante este sábado se desarrollará el concierto de Kendrick Lamar, en el Vive Claro Distrito Cultural, un evento para el que se dispondrá de personal en vía para evitar congestión vehicular en la zona, especialmente al ingreso y salida del evento.

Domingo deportivo

El domingo se desarrollará la Carrera Global Energy Race Bimbo, la cual recorrerá la av. Esperanza, la calle 26, la carrera 50, la calle 44, la carrera 60 y la calle 53, desde las 7:00 a.m., como lo muestra el siguiente mapa:

Para ir al sur se recomienda tomar rutas alternas como la Avenida Boyacá o la Avenida NQS, y la calle 26 para ir al occidente y la carrera 68 al sur.

Adicional a este evento, el estadio Nemesio Camacho El Campín será sede del partido: Santa Fe vs. Equidad (torneo masculino). Para estos encuentros se implementarán los siguientes cierres:

Transversal 28, entre la carrera 28 y la calle 57.

Calle 53B Bis, entre la carrera 28 y la Av. NQS.

Calle 57A, entre la Av. NQS y el acceso al parqueadero de la tribuna norte.

Por último, se dará continuidad a Popular al Parque, razón por la que se mantendrán los mismos cierres y desvíos autorizados.