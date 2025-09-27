Ojo con los cierres y desvíos viales por el Festival Popular al Parque 2025 en Bogotá este fin de semana
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá- Juan Pablo Bello.
Con el fin de llevar a cabo la Festival Popular al Parque 2025, el sábado 27 y domingo 28 de septiembre de 2025 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó afectaciones y/o cierres viales. ¡Prográmate!
Tramo vial, día y horario
- Calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, 27 de septiembre de 2025, de 09:00 a.m. a 11:30 p. m.
- Ciclorruta y sendero peatonal calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, 27 de septiembre de 2025, de 09:00 a.m. a 11:30 p. m.
- Calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, 28 de septiembre de 2025, de 11:00 a.m. a 11:30 p. m.
- Ciclorruta y Sendero Peatonal Calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, de 28 de septiembre de 2025, de 11:00 a.m. a 11:30 p. m.
Desvíos autorizados
Las personas que circulen en sentido occidente – oriente por la avenida calle 63, podrán tomar la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente. (Ver mapa 1).
Los usuarios que se movilicen en sentido occidente – oriente por la avenida calle 63, podrán tomar la avenida carrera 68 al norte y avenida calle 68 al oriente. (Ver mapa 1).
Quienes se mueven en sentido norte – sur por la avenida carrera 68 y deseen tomar la avenida calle 63 al oriente, deberán continuar por la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente. (Ver mapa 1).
Las personas que transiten en sentido sur – norte por la avenida carrera 68 y deseen tomar la avenida calle 63 al oriente, deberán tomar la avenida calle 26 o la avenida calle 53 al oriente. (Ver mapa 2).