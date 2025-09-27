Llega la música Popular al Parque este fin de semana de 27 y 28 de septiembre de 2025

Foto: Idartes

Los días 27 y 28 de septiembre de 2025, el Parque Simón Bolívar será el escenario del Festival Popular al Parque, un encuentro gratuito organizado por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes que contará con presentaciones el sábado de 1 a 10 p. m. y el domingo de 12:30 a 10 p. m. ¡Asiste es gratis!

Este evento es apto para mayores de 18 años, por lo que la entrada estará sujeta a la verificación del documento de identidad en los accesos.

Habrá 20 puntos de acceso para público general:

Para garantizar una experiencia segura y ordenada, se dispondrán 20 filtros de ingreso para el público general ubicados sobre la calzada sur de la calle 63.

La prensa y aliados podrán ingresar por cuatro accesos al costado occidental de la carrera 60.

Las personas en condición de discapacidad motora o visual tendrán un acceso seguro por la carrera 60, frente a la Biblioteca Virgilio Barco, aunque también podrán utilizar los filtros generales.

Transporte

Se cerrará la calzada sur de la calle 63 entre carrera 68 y transversal 60 desde las 10:30 a.m. hasta las 11:00 p.m.

La Avenida 68 y la carrera 60 funcionarán con normalidad en ambos sentidos.

Si llevas vehículo podrás hacer uso de los parqueaderos de servicio público ubicados en la Bolera El Salitre, la Biblioteca Virgilio Barco, el Parque Metropolitano Simón Bolívar y el Parque Salitre Mágico, con consulta previa de tarifas y horarios.

El festival es de entrada libre, no te dejes engañar

Idartes te reitera que Popular al Parque es un evento sin costo para todos los asistentes. Por tanto, te recomienda llegar directamente a los puntos de acceso habilitados y no adquirir ni portar manillas o elementos que supuestamente garantizan el acceso, ya que no son oficiales ni necesarios para ingresar al evento.

Evita ser víctima de engaños por parte de personas inescrupulosas que buscan lucrarse indebidamente en las inmediaciones del parque. Ante cualquier irregularidad acude al personal logístico del festival que está debidamente identificado o informa a las autoridades competentes.

Recomendaciones

Puntos clave dentro del parque

Baños: ubicados en la plaza de eventos estarán instaladas señalizadas y de fácil acceso.

Salud: tres puestos de salud equipados para atención inmediata, valoración inicial y traslado hospitalario en caso de ser necesario. También se dispondrá de ambulancias en el escenario.

Alimentación: habrá puntos de venta de comidas, bebidas y expendio autorizado de bebidas alcohólicas que recibirán únicamente efectivo, ya que no habrá cajeros automáticos ni pagos con tarjeta en el lugar.

Recomendaciones generales

Asiste con ropa y zapatos cómodos.

Lleva impermeable, gorra y protector solar (el clima puede variar).

Llega con anticipación para ingresar sin contratiempos.

Evita conductas agresivas: recuerde que es un evento de ciudad que promueve respeto y diversidad.

Cuida tus pertenencias y esté atento a su entorno.

En caso de notar situaciones sospechosas, informa al personal de seguridad.

No se recomienda la asistencia en estado avanzado de embarazo.

Acuerda previamente puntos de encuentro con tus acompañantes en caso de dispersión del grupo y hacer uso de los servicios de información que brindará el personal de logística debidamente identificado.

En caso de emergencia, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal logístico.

Disfruta en paz y respeta las indicaciones del personal de logística.

Recuerda que las bebidas alcohólicas se deben adquirir únicamente dentro de las zonas autorizadas, pues fuera de ellas pueden ser adulteradas y representar un riesgo para la salud.

Restricciones:

No se permitirá el ingreso de comidas, bebidas, mascotas, latas, envases de vidrio, instrumentos musicales, armas, objetos cortopunzantes ni elementos que puedan representar un riesgo para la seguridad.

No se permite el ingreso con camisetas o prendas alusivas a equipos de fútbol, bebidas alcohólicas externas, sustancias psicoactivas, mercancía no oficial, cámaras profesionales o drones.

Tampoco se permitirá el acceso de bicicletas, patinetas o patines al interior del parque, aunque los biciusuarios podrán utilizar los parqueaderos aledaños habilitados para este fin.

Recuerda que Popular al Parque es una celebración cultural y musical que se construye entre todos, y su disfrute depende del compromiso de cada persona con el cuidado propio, de los demás y del espacio público.