Rutas de TransMilenio para llegar o salir del Festival Popular al Parque 2025 en Bogotá este fin de semana

Foto: TransMilenio.

Aquí sí pasa, cumpliendo con el compromiso del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, Bogotá, mi Ciudad, mi Casa brinda las mejores opciones a la ciudadanía en los grandes eventos de ciudad, por lo que este sábado 27 y domingo 28 de septiembre, TransMilenio ofrece acompañamiento para la llegada y salida del Festival Popular al Parque 2025, que se realizará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

“Tras el reciente éxito que tuvimos en la evacuación del Festival Cordillera y Vive la Salsa, este fin de semana acompañaremos a la ciudadanía en la llegada y regreso a casa después del Festival Popular al Parque a través de una opción rápida y a precios justos en ambos componentes (troncal y zonal)”, aseguró Lucy Cucaita, directora técnica de buses de TransMilenio

Servicios de TransMiZonal o SITP de TransMilenio

TransMiZonal cuenta con 24 rutas en zonas con paraderos aledaños al Parque Metropolitano Simón Bolívar que operan en su horario habitual sobre la avenida 68, calles 53 y 63, y carrera 60:

Entre tanto, TransMilenio ofrece la opción de llegar y salir del evento en las estaciones Can – British Council y Salitre – El Greco- Vive Claro, en la troncal calle 26, y 7 de Agosto y Movistar Arena, en la troncal NQS Central, a través de las siguientes rutas que operarán en su horario habitual de sábado y domingo:

Planifica tus viajes a través de la TransMiApp, consultar la página web de TransMilenio, sigue en el canal oficial de WhatsApp para recibir información en tiempo real y mantén recargada la tarjeta TuLlave.