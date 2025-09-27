Esta es la programación de la Cinemateca este sábado 27 de septiembre de 2025

Te presentamos la programación completa de las películas que se presentarán el sábado 27 de septiembre de 2025. Prográmate y disfruta de lo mejor del cine. ¡Entrada con boletería!

La programación de cine es para toda la familia. La mejor parte es que la boleta de entrada tiene un precio increíblemente accesible y está tan solo a $7.000. Cinemateca de Bogotá El Tunal /Cinemateca de Bogotá Fontanar del Río son entrada libre.

Sábado 27 de septiembre de 2025

El asado de Satán

El protagonista es Walter Kranz, un poeta decadente que alguna vez fue aclamado como revolucionario, pero que ahora está en plena crisis creativa y personal. Vive mantenido por su mujer, abusa de su hermano con discapacidad (un personaje inquietante y extremo), y se ve a sí mismo como la reencarnación del poeta simbolista francés Stefan George.

Película sugerida para mayores de 15 años

Día: sábado 27 de septiembre de 2025

Hora: 10:30 a. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Marcel, Papá Noel y el chico repartidor de pizzas (Marcel le Père Noël et le petit livreur de pizzas)

Marcel, un viejo y cansado Santa Claus, sufre un accidente con su trineo la noche del 24 de diciembre cuando aparece Abdou, un joven repartidor de pizzas, que junto con otros personajes peculiares del barrio, deciden ayudarlo a completar su entrega de regalos. Juntos, en medio de un gran caos, logran salvar la navidad con música y canciones destacando la solidaridad y la magia de esta época de celebración.

Día: sábado 27 de septiembre de 2025

Hora: 11:00 a. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Gran jugada en la Costa Azul (Melódie en sous-sol) | FCF

Charles acaba de salir de la cárcel. Su mujer le propone que inviertan sus ahorros para montar un quiosco en la Costa Azul y comenzar una nueva vida. Pero Charles ya no es joven y lo que desea es dar un último y gran golpe que le permita retirarse a lo grande. Tiene un plan perfecto para acceder a la cámara acorazada de un casino en Cannes, que contiene cien millones de francos. Para llevar a cabo el trabajo cuenta con la complicidad de Francis, un joven compañero de prisión.

Día: sábado 27 de septiembre de 2025

Hora: 1:30 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Las marimbas del infierno

Don Alfonso fue extorsionado. Sospecha de sus vecinos, de sus músicos y de las pandillas y cree que en cualquier momento pueden dañar a su familia y a su marimba. Es por esto que él esconde a su esposa e hijas y huye de su casa solo con su marimba. En ese momento, se suma otro acontecimiento fatal para este músico: se queda sin trabajo.

Para mayores de 13 años

Día: sábado 27 de septiembre de 2025

Hora: 2:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá El Tunal /Cinemateca de Bogotá Fontanar del Río

Entrada libre

Circo de Pulgas Cardoso

Nadie creía que fuera posible entrenar pulgas. Pero María Fernanda Cardoso nos demostró que se equivocaban. Gracias a los equipos de vídeo y a los lentes más sofisticados del mundo, Ross Rudesh Harley de Cardoso capturó con sus cámaras a estos prodigiosos insectos en el espectáculo más pequeño del mundo

Día: sábado 27 de septiembre de 2025

Hora: 2:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Venganza Siniestra (Revenge)

Tres hombres adinerados y casados se reúnen anualmente para irse de caza. Pero esta vez, uno de ellos viene acompañado de su amante, una joven que despierta rápidamente el interés de los otros dos. Las cosas se complican dramáticamente para ella… Dejada por muerta en medio de la nada, la chica vuelve a la vida, y el juego de caza se convierte en una venganza siniestra.

Día: sábado 27 de septiembre de 2025

Hora: 2:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Panorama Colectivos Colombianos

Algo se enciende cuando el cine deja de ser industria y vuelve a ser encuentro, las formas se inventan, no hay escuelas, solo una necesidad de encontrar en el arte un lugar para habitar la realidad. Este panorama que reúne a Crisálida, Bruma, Cosmódromo y La Vulcanizadora, es además una grieta, pues el cine se hace con lo que se tiene, con lo que falta, con lo que arde. Una manera de crear en colectivo, de filmar lo que no cabe, de habitar y nombrar lo desconocido…

Día: sábado 27 de septiembre de 2025

Hora: 4:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Una cuestión de honor

París, 1887. En una sociedad en rápida evolución, el duelo es el último lugar donde uno puede defender su honor. Clément Lacaze, carismático maestro de esgrima, se encuentra atrapado en una espiral de violencia destructiva. Conoce a Marie-Rose Astié, una feminista adelantada a su tiempo, y decide enseñarle el complejo arte del duelo. Enfrentarán provocaciones y se unirán para defender su respectivo honor.

Para mayores de 16 años

Día: sábado 27 de septiembre de 2025

Hora: 4:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá El Tunal /Cinemateca de Bogotá Fontanar del Río

Entrada libre

La ciénaga entre el mar y la tierra

Alberto Navarro es un hombre de 28 años que vive en La Ciénaga Grande de Santa Marta ubicada en la costa colombiana. A temprana edad es diagnosticado con distonía, enfermedad muscular degenerativa que limita por completo su movilidad y lo condena a permanecer conectado a un respirador artificial.

Funciones especialmente dirigidas a personas con discapacidad motora, intelectual y múltiple.

Día: sábado 27 de septiembre de 2025

Hora: 4:30 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Un poeta

La obsesión de Óscar Restrepo por la poesía no le trajo ninguna gloria. Envejecido y errático, ha sucumbido al cliché del poeta en la penumbra. Conocer a Yurlady, una humilde adolescente, y ayudarle a cultivar su talento trae algo de luz a sus días, pero arrastrarla al mundo de los poetas tal vez no sea el camino.

Día: sábado 27 de septiembre de 2025

Hora: 6:30 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada con boletería

Retrospectiva Tesis de grado

No hay final, solo un eco. La ciudad se detiene en un atasco sin salida, una mujer se baña mientras la memoria se deshace entre burbujas, un niño ve caer del cielo a un ser que tal vez lo salve y un tren atraviesa la montaña como si todavía fuera posible volver. Pliegues y más pliegues temporales, lo que fue regresa con otra cara, y vemos, al final, que el cine está en constante vida y reescritura.

Día: sábado 27 de septiembre de 2025

Hora: 7:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá sede Centro, ubicada en la carrera Tercera No. 19 – 10.

Entrada libre: se entregan las boletas una hora antes de la función.

Little Jaffna

El distrito de «Little Jaffna», en París, es el corazón de una vibrante comunidad tamil, donde Michael, un joven agente de policía, es asignado para infiltrarse en un grupo criminal conocido por la extorsión y el blanqueo de dinero en beneficio de los rebeldes separatistas de Sri-Lanka. Pero a medida que se adentra en el corazón de la organización, su lealtad se pondrá a prueba, en una persecución implacable contra una de las bandas más ocultas y poderosas de París.