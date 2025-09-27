¿Sin planes para sus hijos este fin de semana? Clase de ballet gratis en CEFE Chapinero

Foto: Idartes

El Centro de Felicidad (CEFE) Chapinero te invita el sábado 27 de septiembre, a las 10:00 a. m., en el Centro Felicidad Chapinero a una jornada especial dedicada a la infancia con una clase gratuita de ballet para niñas y niños, pensada como un espacio lúdico y creativo. ¡Inscíbete gratis AQUÍ!

Esta actividad busca que los más pequeños descubran el mundo del ballet desde la diversión, el juego y la expresión artística, se realizará en el aula de música del CEFE Chapinero y esdirigida a niñas y niños de 6 a 12 años interesados en explorar el movimiento del cuerpo, la música y la sensibilidad artística.

A través de juegos rítmicos, ejercicios básicos de postura y secuencias sencillas, los participantes trabajarán coordinación, equilibrio, disciplina y creatividad, en un ambiente inclusivo y respetuoso de los ritmos individuales.

El ballet como juego y descubrimiento

Más que formar bailarines profesionales, esta iniciativa busca ofrecer a los niños y niñas una experiencia significativa de encuentro con el arte y la imaginación. En un entorno alegre y acogedor, el ballet se convierte en un puente para el juego, la risa y el desarrollo integral de la infancia.

Te presentamos los detalles del evento. ¡Toma nota!

Fecha: sábado 27 de septiembre de 2025.

sábado 27 de septiembre de 2025. Horario: 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

10:00 a. m. a 12:00 p. m. Lugar: aula de música del Centro de Felicidad (CEFE) Chapinero, calle. 82 #10-69.

aula de música del Centro de Felicidad (CEFE) Chapinero, calle. 82 #10-69. Público: niñas y niños de 6 a 12 años.

niñas y niños de 6 a 12 años. Entrada: gratuita con cupo limitado.

gratuita con cupo limitado. Inscripción previa obligatoria.

Agéndate y no te pierdas esta oportunidad perfecta para que los niños se acerquen al ballet como forma de arte y de juego.