28 carretas en abandono, cuatro toneladas de residuos y escombros retirados en San Victorino, centro de Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

La Alcaldía Local de Santa Fe en articulación con la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Policía de Bogotá, Promoambiental y el Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP) llevó a cabo un operativo de recuperación de espacio público en inmediaciones del parque Tercer Milenio en el sector de San Victorino con retiro de carretas o cambuches, toneladas de residuos y escombros y acciones para revitalización del espacio público.

Durante la jornada enmarcada en la estrategia Operación Espacio Público de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) se recolectaron cuatro toneladas de residuos mixtos, 28 carretas en estado de abandono, 20 cigarrillos de marihuana y 14 bolsas herméticas de sustancias psicoactivas, dos cartuchos calibre 9 mm, 14 tarjetas débito, tres datáfonos, más de 100 bicicletas aparentemente robadas, partes de bicicletas, dos patinetas eléctricas y más de 180 pastillas (medicamentos) de uso institucional.

Las carretas recolectadas están en custodia y tras adelantar el proceso correspondiente, sus propietarios podrán reclamarlas.

Ante las afirmaciones de algunos vendedores informales sobre una supuesta quema de carretas por parte de las entidades, la Alcaldía Local de Santa Fe hace claridad en que estas fueron recolectadas y custodiadas. No se realizaron quemas de carretas, mercancía o residuos.

La Alcaldía Local de Santa Fe, en cumplimiento de la directriz del alcalde Carlos Fernando Galán, continuará recuperando el espacio público para entregarle a la ciudadanía una localidad más limpia, segura y ordenada.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.