Asista a la jornada de bienestar animal este 28 de septiembre en el Parque Villa Mayor

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a toda la comunidad de la localidad de Antonio Nariño a participar en una jornada de socialización sobre el manejo responsable de animales de compañía, este sábado 28 de septiembre a las 9:00 a.?m. en el parque Villa Mayor, ubicado en la calle 31 sur #30-99.

Durante la jornada, se ofrecerá vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos, además de orientación sobre tenencia responsable, salud preventiva y convivencia en espacios públicos.

Recuerda llevar los carné de vacunación de tus mascotas.

La actividad está dirigida a familias, vecinos y cuidadores de mascotas que deseen aprender y compartir en un entorno abierto y participativo. ¡Lleva a tu mejor amigo de cuatro patas y disfruta de una mañana diferente en el parque!