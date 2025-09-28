84 comparendos por mal parqueo en vía y tres locales suspendidos en operativos en Kennedy
Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.
En los barrios Castilla y Valladolid en el occidente de la capital, la Alcaldía Local de Kennedy y varias entidades de Bogotá, adelantaron una jornada de Operación Espacio Público y ‘megatoma’, que dejó importantes resultados en materia de control, seguridad y legalidad. Estas acciones dejan más de 80 comparendos por 80 sanciones y locales cerrados por incumplimiento de normativa.
Resultados de la intervención Operación Espacio Público y ‘megatoma’ en Kennedy
La jornada fue liderada por la Alcaldía Local de Kennedy, en articulación con la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), que dejó los siguientes resultados:
- 84 comparendos por mal parqueo en vía.
- Un vehículo inmovilizado por conductor en estado de embriaguez.
- 14 establecimientos de comercio visitados con Inspección, Vigilancia y Control.
- Tres suspensiones de la actividad económica a locales comerciales por incumplimiento de la Ley 1801 de 2016.
- Dos medias botellas de aguardiente adulteradas incautadas.
- 16 latas de cerveza vencidas retiradas.
- Cinco botellas de cerveza vencidas incautadas.
Compromiso distrital con una ciudad más digna
Con estas acciones, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía Local de Kennedy reiteran que cada metro cuadrado recuperado representa un paso hacia una ciudad más equitativa y ordenada, donde la ciudadanía pueda transitar, convivir y disfrutar en condiciones dignas.
Operación Espacio Público, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, es una apuesta integral para garantizar legalidad, sostenibilidad y espacios comunes seguros, en la que la comunidad también cumple un rol fundamental respetando y cuidando el espacio público.
Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.