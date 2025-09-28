84 comparendos por mal parqueo en vía y tres locales suspendidos en operativos en Kennedy

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

En los barrios Castilla y Valladolid en el occidente de la capital, la Alcaldía Local de Kennedy y varias entidades de Bogotá, adelantaron una jornada de Operación Espacio Público y ‘megatoma’, que dejó importantes resultados en materia de control, seguridad y legalidad. Estas acciones dejan más de 80 comparendos por 80 sanciones y locales cerrados por incumplimiento de normativa.

Resultados de la intervención Operación Espacio Público y ‘megatoma’ en Kennedy

La jornada fue liderada por la Alcaldía Local de Kennedy, en articulación con la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), que dejó los siguientes resultados:

84 comparendos por mal parqueo en vía.

Un vehículo inmovilizado por conductor en estado de embriaguez.

14 establecimientos de comercio visitados con Inspección, Vigilancia y Control.

Tres suspensiones de la actividad económica a locales comerciales por incumplimiento de la Ley 1801 de 2016.

Dos medias botellas de aguardiente adulteradas incautadas.

16 latas de cerveza vencidas retiradas.

Cinco botellas de cerveza vencidas incautadas.

Compromiso distrital con una ciudad más digna

Con estas acciones, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía Local de Kennedy reiteran que cada metro cuadrado recuperado representa un paso hacia una ciudad más equitativa y ordenada, donde la ciudadanía pueda transitar, convivir y disfrutar en condiciones dignas.

Operación Espacio Público, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, es una apuesta integral para garantizar legalidad, sostenibilidad y espacios comunes seguros, en la que la comunidad también cumple un rol fundamental respetando y cuidando el espacio público.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.