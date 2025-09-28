Cortes de luz en barrios de Bogotá para este domingo 28 de septiembre de 2025
Foto: Enel Colombia.
Este domingo 28 de septiembre de 2025, hay cortes de luz en varios barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 28 de septiembre de 2025
Localidad de Bosa
Barrio Ciudadela El Recreo II. De la calle 64 sur a la calle 66 sur, entre la carrera 103 a la carrera 105. Desde las 8:30 a. m. a las 5:00 p. m.
Localidad De Chapinero
Barrio Marly. De la carrera 12 a la carrera 14, entre la calle 47 a la calle 51. Desde las 0:0 horas a las 05:00 a. m.
Localidad De Puente Aranda
Barrio Centro Industrial. De la carrera 55 a la carrera 57, entre la calle 18 a la calle 20. Desde las 8:15 a. m. a las 5:00 p. m.
Barrio Bochica. De la carrera 31 a la carrera 33, entre la calle 1 a la calle 3. Desde las 8:00 a. m. a las 5:00 p. m.
Barrio La Asunción. De la carrera 31 a la carrera 33, entre la calle 2 a la calle 4. Desde las 8:00 a. m. a las 5:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.