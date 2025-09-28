Este es el reporte del clima en Bogotá para este domingo 28 de septiembre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá para este domingo 28 de septiembre de 2025. Conoce el reporte que entrega el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para que programes y alistes tus actividades. ¡Conoce aquí los detalles!

Según el reporte del IDIGER, durante la madrugada de este domingo 28 de septiembre de 2025, son estimadas condiciones secas con cielo mayormente nublado en Bogotá.

La temperatura mi?nima esperada es de 9 °C.

En la man?ana se estiman predomine el tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente cubierto. No se descartan lloviznas en el sur de Bogotá.

En la tarde son previstas lluvias ligeras y lloviznas en sectores del norte, occidente y sur de la ciudad. En zonas de las localidades de Suba, Fontibo?n, Engativa?, Usaque?n y Usme.

Conoce en este post del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) en la red social X, con algunos avances en el fortalecimiento de la seguridad en algunas localidades de la ciudad:

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realiza monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas (estado del tiempo, precipitación y niveles), y se encuentra activo y alerta brindando asistencia profesional y técnica a los eventos de emergencia reportados por movimientos en masa e inundaciones.