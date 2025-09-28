Estos son los cierres y desvíos viales de hoy por la carrera Bimbo Global Race en Bogotá
Foto: Bimbo Global Race Colombia
Para llevar a cabo la carrera Bimbo Global Race este domingo 28 de septiembre de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales. ¡Toma nota!
Tramo vial, tipo de cierre, hora cierre m y hora habilitación
- Carrera 59 entre avenida calle 26 y calle 44, total, 10:30 p. m. del 27 de septiembre 01:00 p. m. del 28 de septiembre
- Calzada sur de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la avenida carrera 50 , total, 07:00 a. m. del 28 de septiembre 11:30 a. m. del 28 de septiembre
- Calzada oriental de la avenida carrera 60 entre la avenida calle 26 y la avenida calle 53 , total, 07:00 a. m. del 28 de septiembre 10:30 a. m. del 28 de septiembre
- Calzada oriental de la avenida carrera 60 entre la avenida calle 53 y la calle 56 Carril occidental y central 07:00 a. m. del 28 de septiembre 10:30 a. m. del 28 de septiembre
- Calzada occidental de la carrera 60 entre la avenida calle 53 y la avenida calle 26 , total, 07:00 a. m. del 28 de septiembre 10:20 a. m. del 28 de septiembre
- Calzada occidental de la carrera 60 entre la avenida calle 63 y la avenida calle 53 , total, 07:00 a. m. del 28 de septiembre 10:20 a. m. del 28 de septiembre
- avenida calle 53 (calzada norte y sur) entre la avenida carrera 60 y la carrera 66A , total, 07:00 a. m. del 28 de septiembre 10:10 a. m. del 28 de septiembre
- Calzada norte de la calle 44 entre la avenida carrera 60 y la avenida carrera 50 , total, 07:00 a. m.del 28 de septiembre 10:50 a. m. del 28 de septiembre
- Calzada occidental de la avenida carrera 50 entre avenida calle 53 y avenida calle 24 (avenida La Esperanza) , total, 07:00 a. m. del 28 de septiembre 11:20 a. m. del 28 de septiembre
- Calzada norte avenida calle 24 (avenida La Esperanza) entre carrera 52 y avenida carrera 50 Carril norte 08:20 a. m. del 28 de septiembre 11:00 a. m. del 28 de septiembre
- carrera 51 entre avenida calle 24 (avenida La Esperanza) y calle 24A , total, 08:20 a. m. del 28 de septiembre 11:05 a. m. del 28 de septiembre
- calle 24A (calzada norte) entre avenida carrera 50 y carrera 57 , total, 08:20 a. m. del 28 de septiembre 11:05 a. m. del 28 de septiembre
- carrera 57 entre avenida calle 26 y avenida calle 24 (avenida La Esperanza) , total, 08:20 a. m. del 28 de septiembre 11:05 a. m. del 28 de septiembre
- Calzada de servicio sur de la avenida calle 26 entre avenida carrera 60 y avenida carrera 50 , total, 08:20 a. m. del 28 de septiembre 11:05 a. m. del 28 de septiembre
Recorrido
La carrera inicia en la carrera 59 por calle 42 – carrera 59 al norte – calle 44 (calzada sur) al occidente – avenida carrera 60 (calzada oriental) al sur – calle 42 al occidente – avenida carrera 60 (calzada occidental) al sur – retorno a la altura de la avenida calle 26 – avenida carrera 60 (calzada occidental) al norte – avenida calle 53 (calzada sur) al occidente – retorno a la altura de la carrera 66A – avenida calle 53 (calzada norte) al oriente – avenida carrera 60 (calzada occidental) al norte – calle 56 al oriente – avenida carrera 60 (calzada oriental) al sur – calle 44 (calzada norte) al oriente – avenida carrera 50 (calzada occidental) al norte – retorno a la altura de la avenida calle 53 – avenida carrera 50 (calzada occidental) al sur – avenida calle 24 (avenida La Esperanza (carril norte – calzada norte) al occidente – carrera 51 al norte – calle 24A (calzada norte) al occidente – carrera 57 al norte – avenida calle 26 (calzada de servicio sur) a oriente – avenida carrera 50 (calzada occidental) al norte – calle 44 (calzada sur) al occidente – carrera 59 al sur, hasta la calle 42 lugar donde termina el recorrido. (Mapa 1).
Desvíos autorizados
Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la avenida carrera 60, podrán tomar la avenida calle 63 al oriente – avenida NQS al sur. (Ver Mapa 2).
Los usuarios que transiten en sentido oriente – occidente por la avenida calle 63 y deseen tomar la avenida carrera 60 al sur, deberán continuar por la avenida calle 63 al occidente – avenida carrera 70 (avenida Rojas) al sur o avenida Boyacá al sur. (Ver Mapa 3).
Las personas que se movilicen en sentido sur – norte por la avenida carrera 68 y deseen tomar la avenida calle 53 al oriente, deberán tomar la avenida calle 63 al oriente. (Ver Mapa 4).
Los usuarios que circulen en sentido oriente – occidente por la avenida calle 53, deberán tomar la avenida carrera 60 al norte y avenida calle 63 al occidente. (Ver Mapa 5).
Los usuarios que transiten en sentido norte – sur por la avenida carrera 50, deberán tomar la avenidacalle 53 al occidente – retorno al oriente a la altura de la carrera 54 – avenida calle 53 al oriente – avenida NQS al sur. (Ver Mapa 6).
Las personas que movilicen por la avenida calle 26 en sentido oriente – occidente y deseen tomar la avenida carrera 50 al sur, deberán continuar por la avenida calle 26 al occidente y avenida carrera 68 al sur. (Ver Mapa 7).
Quienes circulen por la avenida calle 26 en sentido oriente – occidente y deseen tomar la avenida carrera 60 al norte, deberán continuar por la avenida calle 26 al occidente – carrera 66A al norte – calle 42 al occidente y avenida carrera 68 al norte. (Ver Mapa 8).