CAR y Fedegán extienden plazo para postularse a proyecto que impactará 28 municipios

Foto: CAR

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Federación Nacional de Ganaderos – Fedegán (FNG) anunciaron la ampliación de los plazos a la convocatoria para la conformación de 1.000 Unidades Productivas Sostenibles Ganaderas (UPS), que serán implementadas en diferentes predios o fincas de 28 municipios de la jurisdicción.

Entre los municipios priorizados para esta convocatoria se encuentran: Agua de Dios, Beltrán, Nimaima, Nocaima, Chocontá, Cogua, Cucunubá, Simijaca, Ubaté, Quebradanegra, Guachetá, Supatá, Guatavita, Nariño, Nemocón, Puerto Salgar, Sesquilé, Sopó, Vergara, Susa, Pacho, Sibaté, La Mesa, Villapinzón, Zipaquirá, San Miguel de Sema y Caldas.

El proyecto contará únicamente con el énfasis en ganadería sostenible, mediante el cual se realizarán acciones para la implementación de sistemas silvopastoriles, la renovación de praderas y kits de acueductos ganaderos, que permitirán que las fincas beneficiadas generen un uso eficiente del agua y del suelo, además de que se privilegie la conservación de las coberturas naturales existentes en los sectores y se promueva una intensificación ganadera baja en carbono con transferencia de tecnologías sostenibles por medio de herramientas de extensión agropecuaria.

“Con esta estrategia, continuamos trabajando por el desarrollo del sector ganadero encaminado a fortalecer prácticas más sostenible, a través de las UPS ayudaremos a reducir significativamente el impacto ambiental que genera este sector, promoviendo así una ganadería más armónica con los ecosistemas ambientales, protegiendo el recurso hídrico, contribuyendo a disminuir los efectos del cambio climático y logrando que las comunidades amplíen su conocimiento en el manejo de de Cultura Ambiental de la CAR.

Cabe recordar que, los usuarios interesados en el programa, deben acudir a su Junta de Acción Comunal (JAC) o la alcaldía de su municipio para recibir orientación sobre requisitos y fases del proceso de postulación. Una vez finalizado el ciclo de postulación, recepción y verificación documental de los posibles beneficiados, se dará paso a la revisión de aplicaciones por parte de profesionales de las entidades convocantes, avanzando de esta manera a la selección de los usuarios favorecidos y la posterior implementación del proyecto en sus fincas.

Para el proceso de postulación, los usuarios deben tener en cuenta estas condiciones

Requisitos documentales

Copia de la cédula de ciudadanía.

Tenencia del predio (documento que acredita la propiedad).

Certificado de uso del suelo (otorgado por la alcaldía).

Registro Único de Vacunación – RUV (último ciclo).

No tener proceso sancionatorio con la CAR.

Requisitos técnicos

Atender visita del Gestor Documental.

Tener mínimo una hectárea de extensión disponible

Inventario mínimo de 10 bovinos.

Contar con cerca eléctrica.

Compromisos de los ganaderos: