El plan de Trump para poner fin a la guerra de Israel en Gaza, punto por punto

–La Casa Blanca publicó este lunes el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. El documento consta de 20 puntos, plantea un «fin inmediato de la guerra si ambas partes lo aceptan» incluye un «gobierno transitorio temporal».

La propuesta contempla la retirada de las tropas israelíes y la congelación de las hostilidades a cambio de la liberación de los rehenes. Para su liberación se establece un plazo de 72 horas una vez que Israel acepte el acuerdo propuesto. Por su parte, Tel Aviv deberá liberar a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua, además de a 1.700 gazatíes que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023.

A su vez, Hamás y otros grupos deben aceptar no participar en la administración del enclave, ni directa ni indirectamente. Para los miembros de Hamás que acepten deponer las armas, está prevista una amnistía.

El documento del líder estadounidense estipula que Gaza será administrada por un «gobierno transitorio temporal integrado por un comité palestino tecnocrático y apolítico».

Se señala que este comité estará formado por «palestinos cualificados y expertos internacionales, bajo la supervisión de un nuevo organismo transitorio internacional, la ‘Comisión de Paz’, que estará presidida por Trump y contará con otros miembros, incluido el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair.

El plan también señala que Israel no ocupará ni anexionará el enclave. Asimismo, Estados Unidos colaborará con socios árabes e internacionales para crear una fuerza internacional de estabilización temporal que se desplegará inmediatamente en Gaza. El Ejército israelí deberá retirarse del enclave tan pronto como se desplieguen las tropas internacionales en la zona.

El documento tampoco prevé el desplazamiento forzoso de los residentes de Gaza, y aquellos que hayan tenido que salir podrán regresar al enclave. El plan se ha publicado en el marco de la reunión de Trump con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca.

Estos son los 20 puntos:

1. Gaza será una zona libre de terrorismo desradicalizada que no representa una amenaza para sus vecinos.

2. Gaza será remodelada en beneficio del pueblo de Gaza, que ha sufrido más que suficiente.

3. Si ambas partes aceptan esta propuesta, La guerra terminará inmediatamente. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para prepararse para la liberación de los rehenes. Durante este tiempo, se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa por etapas.

4. Dentro de las 72 horas siguientes a que Israel acepte públicamente este acuerdo, todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos.

5. Una vez que todos los rehenes sean liberados, Israel liberará a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua más 1.700 habitantes de Gaza que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluidas todas las mujeres y niños detenidos en ese contexto. Por cada rehén israelí cuyos restos sean liberados, Israel liberará los restos de 15 habitantes de Gaza fallecidos.

6. Una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a coexistir pacíficamente y a desmantelar sus armas recibirán amnistía. A los miembros de Hamás que deseen abandonar Gaza se les proporcionará un paso seguro hacia los países receptores.

7. Tras la aceptación de este acuerdo, se enviará inmediatamente toda la ayuda a la Franja de Gaza. Como mínimo, las cantidades de ayuda serán consistentes con lo incluido en el acuerdo del 19 de enero de 2025 sobre ayuda humanitaria, incluida la rehabilitación de infraestructura (agua, electricidad, alcantarillado), la rehabilitación de hospitales y panaderías, y la entrada del equipo necesario para retirar escombros y abrir carreteras.

8. La entrada de la distribución y la ayuda en la Franja de Gaza se realizará sin interferencia de ambas partes a través de las Naciones Unidas y sus organismos, y la Media Luna Roja, además de otras instituciones internacionales no asociadas de ninguna manera con ninguna de las partes. La apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones estará sujeta al mismo mecanismo implementado en el acuerdo del 19 de enero de 2025.

9. Gaza será gobernada bajo el gobierno de transición temporal de un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de brindar el funcionamiento diario de los servicios públicos y los municipios para la población de Gaza.

10. Este comité estará integrado por palestinos calificados y expertos internacionales, con la supervisión de un nuevo organismo de transición internacional, la “Junta de Paz”, que estará encabezado y presidido por el presidente Donald J. Trump, y se anunciarán otros miembros y jefes de Estado, incluido el ex primer ministro Tony Blair. Este organismo establecerá el marco y gestionará la financiación para la reurbanización de Gaza hasta que la Autoridad Palestina haya completado su programa de reformas, como se describe en varias propuestas, incluido el plan de paz del presidente Trump en 2020 y la propuesta saudí-francesay puede recuperar el control de Gaza de forma segura y eficaz. Este organismo pedirá que se establezcan los mejores estándares internacionales para crear una gobernanza moderna y eficiente que sirva al pueblo de Gaza y sea propicia para atraer inversiones.

11. Se creará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y dinamizar Gaza convocando a un panel de expertos que han ayudado a dar origen a algunas de las prósperas ciudades milagrosas modernas de Medio Oriente. Grupos internacionales bien intencionados han elaborado muchas propuestas de inversión bien pensadas e interesantes ideas de desarrollo, que se considerarán para sintetizar los marcos de seguridad y gobernanza para atraer y facilitar estas inversiones que crearán empleos, oportunidades y esperanza para la futura Gaza.

12. Se establecerá una zona económica especial con tarifas preferentes y tasas de acceso que se negociarán con los países participantes.

13. Nadie será obligado a abandonar Gaza, y quienes deseen hacerlo serán libres de hacerlo y de regresar. Animaremos a la gente a quedarse y les ofreceremos la oportunidad de construir una Gaza mejor.

14. Hamás y otras facciones acuerdan no tener ningún papel en el gobierno de Gaza, directa, indirectamente o de ninguna forma. Toda la infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluidos túneles e instalaciones de producción de armas, será destruida y no reconstruida. Habrá un proceso de desmilitarización de Gaza bajo la supervisión de observadores independientes, que incluirá la colocación permanente de armas fuera de uso mediante un proceso acordado de desmantelamiento, y apoyado por un programa de recompra y reintegración financiado internacionalmente, todo ello verificado por los observadores independientes. La Nueva Gaza estará plenamente comprometida con la construcción de una economía próspera y con la coexistencia pacífica con sus vecinos.

15. Los socios regionales proporcionarán una garantía para garantizar que Hamás y las facciones cumplan con sus obligaciones y que la Nueva Gaza no represente ninguna amenaza para sus vecinos o su pueblo.

16. Estados Unidos trabajará con socios árabes e internacionales para desarrollar una Fuerza Internacional de Estabilización (FSI) temporal que se desplegará inmediatamente en Gaza. Las ISF capacitarán y brindarán apoyo a las fuerzas policiales palestinas investigadas en Gaza y consultarán con Jordania y Egipto, que tienen amplia experiencia en este campo. Esta fuerza será la solución de seguridad interna a largo plazo. Las fuerzas de seguridad iraquíes trabajarán con Israel y Egipto para ayudar a proteger las zonas fronterizas, junto con fuerzas policiales palestinas recientemente entrenadas. Es fundamental impedir que entren municiones en Gaza y facilitar el flujo rápido y seguro de mercancías para reconstruir y revitalizar Gaza. Las partes acordarán un mecanismo de desconflicto.

17. Israel no ocupará ni anexará Gaza. A medida que las FSI establezcan control y estabilidad, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se retirarán sobre la base de estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización que se acordarán entre las FDI, las FSI, los garantes y los Estados Unidos, con el objetivo de una Gaza segura que ya no represente una amenaza para Israel, Egipto o sus ciudadanos. En la práctica, las FDI entregarán progresivamente el territorio de Gaza que ocupan a las ISF según un acuerdo que harán con la autoridad de transición hasta que se retiren completamente de Gaza, salvo una presencia perimetral de seguridad que permanecerá hasta que Gaza esté adecuadamente segura de cualquier amenaza terrorista resurgente.

18. En caso de que Hamás retrase o rechace esta propuesta, lo anterior, incluida la operación de ayuda ampliada, se llevará a cabo en las zonas libres de terrorismo entregadas por las FDI a las ISF.

19. Se establecerá un proceso de diálogo interreligioso basado en los valores de la tolerancia y la coexistencia pacífica para tratar de cambiar las mentalidades y narrativas de palestinos e israelíes enfatizando los beneficios que pueden derivarse de la paz. Mientras avanza la reurbanización de Gaza y cuando el programa de reforma de la Autoridad Palestina se lleve a cabo fielmente, es posible que finalmente se den las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la condición de Estado palestinos, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino.

20. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político para una coexistencia pacífica y próspera.