Trump sobre su plan en Gaza: «Este es potencialmente uno de los días más grandes de la historia de la civilización»

–(Foto @WhiteHouse). El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó este lunes como «potencialmente uno de los días más grandes de la historia de la civilización» luego de presentar su plan para la paz de la Franja de Gaza.

«Así que este es un gran día. Un día hermoso», declaró Trump al inicio de una conferencia de prensa junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. «Hoy es un día histórico para la paz (…). Debatimos cómo poner fin a la guerra en Gaza», dijo.

En paralelo, la Casa Blanca publicó el proyecto para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza, un documento que consta de 20 puntos y plantea un «fin inmediato de la guerra si ambas partes lo aceptan».

«Si Hamás la acepta, esta propuesta exige la liberación de todos los rehenes restantes de inmediato, pero en ningún caso en más de 72 horas», aseguró Trump.

El mandatario estadounidense indicó que, luego de consultar con socios de toda la región, lanza formalmente sus principios para la paz gazatí, que «han sido muy bien recibidos».

En ese sentido, Trump agradeció y felicitó a Netanyahu por su contribución. «Trabajamos bien juntos», afirmó. A su turno, el primer ministro israelí señaló que el republicano es «el amigo más grande que Israel ha tenido en la Casa Blanca».

Además, Netanyahu comentó que el plan de Trump se apega a los principios de su Gobierno, que incluyen la demolición de Hamás y la administración de Gaza liderada por independientes. (Información RT).