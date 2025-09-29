Consultas de partidos políticos: 538 precandidatos fueron postulados

–Finalizado el periodo de postulación de precandidatos para las consultas de los partidos políticos que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre, 538 personas fueron inscritos por el Movimiento Político Pacto Histórico ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De estas, 535 fueron postuladas para la escogencia de candidatos a las elecciones de Congreso de la República (390 a la Cámara de Representantes y 145 al Senado de la República), que se realizarán el 8 de marzo de 2026.

Mientras tanto, para la escogencia de candidato a las elecciones de presidencia de la República, que tendrán lugar el 31 de mayo del mismo año, fueron postuladas tres personas: Carolina Corcho, exministra de Salud; Daniel Quintero, exalcalde de Medellín e Iván Cepeda, senador.

No obstante Pacto Histórico tiene más aspirantes presidenciales. Ellos son:

-Gustavo Bolívar (exsenador y exdirector del DPS)

-Susana Muhamad (exministra de Ambiente)

-María José Pizarro (senadora)

-Gloria Flórez (senadora y presidente de Colombia Humana)

-Alí Bantú Ashanti (abogado y líder social)

-Gloria Inés Ramírez (exministra de Trabajo)