Promotora del cancelado concierto de Kendrick Lamar anuncia que reembolsará la totalidad de las boletas

–(Foto @kendricklamar). En un mensaje que publico en su cuenta en X, la Productora Paramo Presenta, ofreció disculpas «sinceras y de corazón» a cada una de las personas afectadas por la cancelación del concierto de Kendrick Lamar y garantizó que reembolsará la totalidad de las boletas.

«Nos duele profundamente haberles hecho pasar, a quienes asistieron el sábado para ver a Kendrick Lamar, por esa desilusión, esa rabia, esa incertidumbre y esa tristeza. Les pedimos disculpas sinceras, de corazón, a cada una de las personas afectadas», precisó.

Y añadió: «Asumimos por completo la responsabilidad que la situación nos exige. Por eso hemos habilitado la devolución total del dinero, incluyendo el valor del servicio, para todos los compradores».

Señaló que a través de Ticketmaster se realizará el proceso según el método de pago utilizado —tarjeta de crédito, débito, pago electrónico o efectivo—, y cada comprador recibirá las instrucciones en su correo. Este es apenas el primer paso para responderles como se merecen.

Igualmente señaló: «En Páramo Presenta llevamos en nuestro ADN la pasión por experimentar y crear donde antes no existía nada. Durante 20 años éste espíritu pionero ha transformado el entretenimiento en vivo en Colombia, abriendo nuevos formatos, espacios y experiencias que han puesto al país en el mapa de las grandes giras y artistas del mundo. Gracias a esta visión hoy existen eventos como el Festival Estéreo Picnic y el Festival Cordillera, y seguiremos apostándole a la música en vivo, a nuestro público y al poder de crear experiencias inolvidables que sigan transformando a Colombia y a América Latina».

A propósito de este hecho, la Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque Urrego, anunció en las últimas horas que el organismo de control adelantará las averiguaciones pertinentes sobre la cancelación del concierto de Kendrick Lamar, y de encontrarlo procedente tomará las medidas que estén dentro de sus facultades para garantizar la protección de los consumidores.

Así, añadió, verificará las razones por las cuales ocurrió la cancelación del evento y velará porque los promotores brinden la información correspondiente sobre la eventual reprogramación o cancelación definitiva del espectáculo y lo que se derive de ello.

De igual forma, la SIC verificará que se cumplan con las condiciones de reprogramación o las políticas de reembolso que sean informadas.